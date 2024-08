History Vehicles / Lasauvage wird zur Zeitkapsel der 50er und 60er Jahre

Das idyllische Dörfchen Lasauvage verwandelt sich an diesem Wochenende in ein lebendiges Museum. Beim „History Vehicles“-Event, organisiert vom Kiwanis-Club Esch, dreht sich alles um Oldtimer, Vintage-Mode und die unvergesslichen 50er und 60er Jahre.

„Wir haben dieses Festival vor sechs Jahren übernommen“, erinnert sich Marco Turci, einer der Köpfe hinter dem Event. „Unser Ziel war es, daraus ein echtes Familienfest zu machen, bei dem für jeden etwas dabei ist.“

Tatsächlich bietet das Event weit mehr als nur eine Ausstellung klassischer Fahrzeuge. „Die Oldtimer stehen natürlich im Mittelpunkt, aber wir haben das Ganze ausgebaut“, erklärt Turci. „Wir wollten eine Atmosphäre schaffen, die die Besucher in die 50er und 60er Jahre zurückversetzt.“ Besonders charmant: Das gesamte Dorf wird für zwei Tage von der Moderne abgeschirmt, um den Besuchern das Gefühl zu geben, tatsächlich in die Vergangenheit zurückgereist zu sein.

Außerdem werden die Besucher ermutigt, selbst Teil dieser Zeitreise zu werden. „Wir laden alle ein, sich im Stil der damaligen Zeit zu kleiden“, so Marco Turci. „Als kleines Dankeschön gibt’s für alle, die sich retro kleiden, eine kleine Überraschung.“ Wer dabei besonders auffallen möchte, kann am Samstag beim „Miss Pin-up“-Wettbewerb oder am Sonntag beim „Dress like a Man“-Contest mitmachen und seine besten Vintage-Outfits präsentieren.

Aber auch für diejenigen, die keinen Oldtimer besitzen, ist für beste Unterhaltung gesorgt. Neben den Fahrzeugen bieten verschiedene Shows und Aktivitäten, 50 Stände und mehrere Foodtrucks jede Menge Abwechslung. Eine besondere Attraktion in diesem Jahr ist eine Green-Screen-Animation, bei der Besucher in echten Vintage-Kostümen eine Filmszene nachspielen und den Clip als Andenken mit nach Hause nehmen können. „Auch für die Oldtimer-Besitzer gibt es eine spezielle Fotokulisse am Eingang, wo sie sich mit ihrem Auto ablichten lassen können“, verrät Marco Turci.

„Der gesamte Gewinn, den wir an diesem Wochenende erzielen, fließt direkt in wohltätige Projekte“, betont Marci Turci. Der Kiwanis-Club Esch ist das ganze Jahr über aktiv, um Spenden zu sammeln, die gezielt an bedürftige Kinder und gemeinnützige Organisationen weitergegeben werden.

„Hier ist also wirklich für jeden etwas dabei“, fasst Marco Turci zusammen. Ob Auto-Enthusiast, Vintage-Liebhaber oder einfach nur auf der Suche nach einem coolen Wochenendausflug: Lasauvage bietet die perfekte Kulisse für eine Reise zurück in die gute alte Zeit.