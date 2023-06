In keinem Land der EU ist das Durchschnittsalter der Fahrzeuge so niedrig wie in Luxemburg

Das Durchschnittsalter des Luxemburger Fuhrparks beträgt 6,5 Jahre – damit liegt das Großherzogtum auf Platz eins in der EU. Rund 40 Prozent der Fahrzeuge, die im Großherzogtum immatrikuliert wurden, sind jünger als fünf Jahre.

Autoland Luxemburg: 39 Prozent der immatrikulierten Autos sind nicht älter als fünf Jahre. Laut „Société nationale de circulation automobile“ (SNCA) haben die Einwohner des Großherzogtums zwischen 2021 und 2022 40.035 neue Autos gekauft – das sind 9,2 Prozent des Fuhrparks. Etwa 9,5 Prozent der Fahrzeuge stammen aus den Jahren 2020 und 2021, 20,3 Prozent aus den Jahren 2018 bis 2020. Fahrzeuge, die älter als 30 Jahre sind, fahren momentan kaum auf den Luxemburger Straßen – nur 2,3 Prozent der Autos wurden vor 1990 immatrikuliert.

Das Durchschnittsalter der Personenkraftwagen in der Europäischen Union betrug 2021 laut Automobilherstellerverband „European Automobile Manufacturers Association“ 11,8 Jahre – in Luxemburg sind die Autos wesentlich jünger. Mit durchschnittlich 6,5 Jahren belegt das Großherzogtum nämlich Platz eins in der EU. Österreich landet mit 8,3 Jahren auf Platz zwei und Irland auf Platz drei mit 8,4 Jahren. Deutschland kommt auf 9,8 Jahre, Belgien auf 9,5 und Frankreich auf 10,3. Die EU-Länder mit den durchschnittlich ältesten Autos sind Lettland (16,8), Estland (16,7) und Rumänien (16).