Rettungshundestaffel / Labrador aus Luxemburg findet vermisste Frau im Allgäu

Ein Team bestehend aus 15 Hunden der Rettungshundestaffel aus Luxemburg trainiert derzeit mit der BRK-Rettungshundestaffel im Oberallgäu – und wurde am Mittwoch prompt zu einem spontanen Einsatz alarmiert. Das meldet Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu am Mittwoch in einem Beitrag auf Facebook. Zusammen mit den Allgäuer Rettern sei in Argenbühl nach einer vermissten Frau gesucht worden.

Der Luxemburger Labrador „Joker“ von Hundeführer Patrick Marcellino entpuppte sich nach kurzer Zeit als Held des Tages und fand die Frau in einer „hilflosen Lage“.

„Aus einer Übungswoche wurde Ernst und die Vermisste hat dem Luxemburger Rettungshund ihr Leben zu verdanken“, sagt Einsatzleiter Christoph Tiebel. Neben Labrador Joker und seinem Hundeführer waren insgesamt mehr als 60 Helferinnen und Helfer und 24 weitere Rettungshunde an der Suche beteiligt.