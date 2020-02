Devenue la norme sans être obligatoire pour autant, la garantie Incendie et tempête prend en charge les dégâts causés par la tornade tant sur le bâtiment qu’à l’intérieur.

De Jérôme Quiqueret

Lors des inondiations survenues dans la vallée de l’Ernz en juillet 2016, la prise en charge seulement partielle des dégâts par les compagnies d’assurance avait ajouté au désespoir des sinistrés. Le 1er juin 2017, une nouvelle garantie avait été introduite et proposée aux assurés pour désormais couvrir le risque inondations, bien mieux qu’il ne l’avait été jusque là avec la garantie périls climatiques.

La prise en charge des dégâts occasionnés par la tornade devrait réserver moins de surprises. Elle entre dans le cadre de l’assurance tempête, activée pour des dégâts causés par un vent mesuré à plus de 100 km/h par le Service météorologique. La couverture du risque tempête a été introduite dans les contrats d’assurances durant les années 1990, suite aux redoutables tempêtes de janvier et février 1990, qui avaient détruit 5% des forêts et causé des dommages dans 5.000 foyers.

Garantie „incendie et tempête“

Dans un communiqué diffusé au lendemain de la tornade pour donner des directives aux assurés, l’Association des compagnies d’assurance et de réassurance (ACA) affirme que „les assureurs luxembourgeois rappellent leur engagement à être aux côtés de leurs assurés lors de la survenance de tels événements“. La garantie communément appelée „incendie et tempête“ n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée, y compris par les banques dans le cas de l’achat d’une maison. On la considère comme adoptée par la quasi-totalité des assurés.

Elle couvre les dégâts causés à l’habitation, par le vent et des projectiles que celui-ci a projetés. Elle le fait en valeur à neuf. Ainsi, c’est la remise à neuf des dégâts, qui est prise en charge indépendamment de la vétusté (sauf cas extrêmes de délaissement).

Cette assurance couvre aussi les dommages causés à l’intérieur des bâtiments par la tornade, que ce soit par la pluie ou encore des effondrements.

En général, dans ce dernier cas, les assurances prévoient que ces dégâts doivent être intervenus dans les 48 à 72 heures après la survenance des dégâts faits aux bâtiments. Ainsi, une des premières taches des assurés dont le toit est endommagé est de recouvrir leur toit dans les mêmes délais pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation. L’ACA recommande ainsi de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour éviter que les dégâts ne s’aggravent (bâchage de la toiture endommagée, fermeture des fenêtres, protection des meubles).

Estimation globale des dégâts demain

L’assurance prend aussi en charge à 100% les frais de sauvetage, les frais de déblai et de conservation des biens, mais aussi le relogement. Les agents des assurances dépêchés sur place ont en général accompagné les sinistrés dans cette démarche. Les assureurs ne devraient pas être trop regardants sur les délais. La tornade est un cas exceptionnel. „Il y a un principe général mais dans l’urgence, vu l’ampleur des dégâts et vu le congé collectif, on ne va pas lire cela à la lettre“, assure l’administrateur-délégué de l’ACA, Marc Hengen.

Il n’y a par contre pas de délai pour déclarer le sinistre, de telle sorte que les personnes parties en vacances ne seront pas pénalisées. Dans son communiqué de presse, l’ACA rappelle aux assurés l’importance de prendre des photos des dégâts, notamment en cas de déblaiement réalisés rapidement après les dégâts. L’endommagement des voitures est pris en charge par l’assurance du véhicule. „La plupart des dégâts causés à un véhicule sont pris en charge dès la garantie de base“, précise l’ACA. Par contre, la garantie incendie-tempête ne couvre en général que l’immeuble. Ainsi, le mobilier de jardin ou les arbres fruitiers qui ont pu faire les frais de la tornade ne sont pas couverts.

Au total, la somme des dommages que devront prendre en charge les assurances sera très elévée. Les premières estimations seront connues demain. Marc Hengen pense qu’il ne peut exister que de rares cas de sinistrés n’ayant pas souscrit l’assurance incendie et tempête. Dans ce cas, ils devraient pouvoir obtenir, sous condition de ressources, une prise en charge par l’aide sociale spéciale, débloquée par le ministère de la Famille et de la Solidarité, pour le rééquipement de première nécessité.