Er ist eines der bekanntesten Gesichter des „Escher Kulturlaf“: Bereits bei der Premiere 2007 war Christophe Kass auf der Zehn-Meilen-Strecke dabei, die er auch 15 Jahre später in Angriff nehmen wird.

Bereits bei der Premiere des Escher Kulturlaufs im Jahr 2007 war er am Start und auch bei der inzwischen 16. Auflage wird er dabei sein: Christophe Kass. Für den Fola-Athleten ist es quasi ein Heimspiel, wie er schmunzelnd erklärt: „Es ist in der Tat der große Straßen-Lauf, der am nächsten an meinem Wohnort dran ist, und da ich für die Fola antrete, ist es wirklich so eine Art Heimrennen.“ Nicht nur für den 40-Jährigen, sondern für die Mehrheit der starken Straßenläufer in Luxemburg läutet der „Kulturlaf“ Anfang September inzwischen traditionell den zweiten Teil der Saison ein und so kommt besonders die doch ungewöhnliche Strecke der zehn Meilen bei den ambitionierten Läufern nach wie vor sehr gut an: „Es ist wirklich die ideale Distanz für die Vorbereitung auf die ‚Route du Vin’ Ende September“, betont Kass. Denn in Remich werden in drei Wochen bekanntlich die neuen Landesmeister im Halbmarathon gekürt. Und so hat sich Christophe Kass beim Kulturlauf auch 2022 bewusst für die 16-Kilometer-Strecke entschieden, obwohl erstmals auch hier ein Semimarathon angeboten wird: „Drei Wochen vor der ‚Route du Vin’ wäre ein Halbmarathon doch ein wenig zu lang gewesen, auch wenn fünf Kilometer mehr zuerst einmal nach gar nicht so viel klingt. Auf den zehn Meilen läuft man aber in einem ähnlichen Tempo, in dieser Hinsicht somit eine ideale Vorbereitungsstrecke.“

Stammgast auf den zehn Meilen

Und so ist Christophe Kass beim „Escher Kulturlaf“ auf der Zehn-Meilen-Strecke inzwischen ein altbekanntes Gesicht, auch wenn es noch nicht zum Sprung aufs oberste Treppchen des Podiums gereicht hat. Dennoch kommt er inzwischen auf viele Podest- und Top-Fünf-Platzierungen, bei der letzten „normalen“ Auflage im Jahr 2019 war es so zum Beispiel Rang zwei. Und auch 2022 dürfte der Fola-Läufer wieder an der Spitze des Rennens mitmischen, die größte Konkurrenz dürfte wohl Yonas Kinde darstellen, der ebenfalls die zehn Meilen bestreiten wird.

Auch wenn die Strecke des Escher Stadtlaufs in den letzten Jahren immer wieder geändert wurde – in diesem Jahr fällt der Startschuss etwa nicht wie vor der Corona-Pandemie gewohnt auf Belval, sondern am Rathausplatz, und auch der Zielbereich hat mit dem „Bâtiment 4“ einen neuen Hotspot gefunden –, so gibt es laut Kass ein typisches Merkmal, das man in jedem Jahr wiederfindet: einen extrem kurvenreichen Parcours. „Das ist schon eine Herausforderung, denn der Rhythmus wechselt die ganze Zeit. Immer wieder muss man abbremsen und dann wieder neu lancieren. Das ist schon ganz schön kräftezehrend“, erklärt der 40-Jährige mit einem Lachen: „Ich selbst bevorzuge wirklich die geraden Strecken“, gibt er dann auch mit einem Lachen zu.

In den kommenden Wochen dürfte man Christophe Kass, der in den nächsten Tagen zum zweiten Mal Vater wird, auch bei vielen weiteren Terminen des nationalen Laufkalenders wiedersehen. „Vieles hängt natürlich auch davon ab, wie die Geburt verläuft und ich zu Hause gebraucht werde.“ Doch seinen Klub, die Fola, möchte er unbedingt in der kommenden Woche bei der „Coupe du Prince“ vertreten und auch die „Route du Vin“ ist groß im Kalender angekreuzt.

Im November dürfte der 40-Jährige dann auch die Cross-Saison in Angriff nehmen: „Im letzten Jahr wurden wir hier hinter dem Celtic mit dem Verein Vizemeister und dies berechtigte uns auch, bei den europäischen Championships zu starten. Das wäre wieder ein ganz schönes Ziel.“ Doch erst einmal stehen am Samstag ab 17.45 Uhr eine ganze Reihe Kurven bei der 16. Auflage des Kulturlaufs auf dem Programm.

Nach einer Sonderausgabe des „Kulturlaf“ 2021, mit einem Sechs-Kilometer-Zeitlaufen, geht es am Samstag wieder in gewohnter Form, mit einem Massenstart, weiter Foto : Editpress/Tania Feller

Die Neuerungen 2022 Halbmarathon: Durch die Weiterentwicklung der Stadt Esch ist es den Organisatoren des „Kulturlaf“ erstmals möglich, 2022 eine dritte Hauptstrecke ins Programm aufzunehmen. Seit der ersten Auflage 2007 standen jedes Mal die zehn Kilometer und die zehn Meilen (16 Kilometer) im Mittelpunkt. Bei der 16. Auflage kommt nun auch noch ein Halbmarathon hinzu. Eine Entscheidung, die im Vorfeld jedenfalls großen Anklang fand, denn rund ein Drittel der Einschreibungen entfielen bisher auf diese neue Distanz. Weg aus Belval: Vor der Pandemie waren die Hochöfen auf Belval der Hotspot des Escher Kulturlaufs, hier befand sich auch der Start- und Zielbereich. Corona-bedingt mussten die Organisatoren im letzten Jahr auf das Escher Zentrum ausweichen und für die spezielle Auflage, mit einem sechs Kilometer langen Zeitlaufen, wurde der Startbereich auf die Place de la Résistance und der Zielbereich auf den „Gaalgebierg“ verlegt. Im Rahmen von Esch2022 und der „Nuit de la culture“, die am Samstag ebenfalls im Escher Zentrum stattfindet, wird der Kulturlauf in diesem Jahr organisiert. So kommt der Lauf am Samstag dann auch wirklich bei der Kultur an, nämlich am „Bâtiment 4“ auf dem Gelände von ArcelorMittal am „Schlassgoart“. Hier findet ab 20 Uhr auch ein Spektakel der „Nuit de la culture“ statt und später schließlich auch der traditionelle „After Kulturlaf“: Start – am Rathausplatz – und Ziel trennen rund 400 Meter.

Einschreibungen Allgemein sind seit der Corona-Pandemie die Anmeldungen für große Straßenläufe rückläufig, an Zahlen von 2.700 Teilnehmern, wie im Rekordjahr 2017, ist man somit auch beim „Kulturlaf“ in diesem Jahr noch ein gutes Stück weit entfernt. Somit bleiben die Einschreibungen auch noch am Samstag online möglich. Ganz kurz Entschlossene können sich auch noch vor Ort anmelden. Weitere Infos unter: www.kulturlaf.lu