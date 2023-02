Einwohner bergen am 6. Februar 2023 ein kleines Kind aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes nach einem Erdbeben in der Stadt Jandaris auf dem Lande der nordwestlichen syrischen Stadt Afrin in dem von den Rebellen kontrollierten Teil der Provinz Aleppo. (Foto: AFP)

Weinende Kinder, eingestürzte Häuser und überfüllte Krankenhäuser – die Bilder aus dem Erdbebengebiet sind für syrische Familien und Sanitäter nach zwölf Jahren Bürgerkrieg, Bombenhagel und Vertreibung nur zu bekannt.

UPDATE (16.30 Uhr) In der Türkei und in Syrien sind infolge der starken Erdbeben mindestens 2.300 Menschen getötet worden. Der türkische Katastrophenschutz gab am Montagabend bekannt, dass im Südosten des Landes bisher 1.498 Menschen Opfer des Erdbebens geworden seien. In Syrien stieg die Zahl der Toten auf mehr als 850, wie das Gesundheitsministerium sowie die Rettungsorganisation Weißhelme mitteilten. In dem Bürgerkriegsland seien bei der Katastrophe mehr als 2.300 Menschen verletzt worden. In der Türkei sind bisherigen Erkenntnissen zufolge 8.533 Menschen verletzt worden. dpa

Das Erdbeben der Stärke 7,8 trieb die Menschen auf die Straßen im Norden des Landes, wo Luftangriffe und Granatbeschuss die Menschen bereits seelisch und die Gebäude in ihren Fundamenten erschüttert hat.

In der immer noch von Rebellen gehaltenen Stadt Jandaris in der Provinz Aleppo liegen Schutthaufen, Stahl-Streben und Kleiderbündel, wo einst ein mehrstöckiges Gebäude stand.

„Zwölf Familien sind da drunter. Nicht ein Einziger kam heraus. Nicht ein Einziger“, sagt ein dünner, junger Mann unter Schock mit weit aufgerissenen Augen und einer bandagierten Hand. Sein Atem wirft einen weißen Schleier in der kalten Winterluft. „Wir haben nachts um drei Menschen mit bloßen Händen aus eingestürzten Häusern herausgezogen.“

Andere Männer sind zu sehen, die sich auf der Suche nach Überlebenden durch Trümmer wühlen und mit Hämmern auf Betonblöcke einschlagen. Daneben liegen verbeulte Wassertanks und Solar-Anlagen, die von Dächern stürzten.

Diese Luftaufnahme zeigt Anwohner, die inmitten der Trümmer eines eingestürzten Gebäudes nach einem Erdbeben in der Stadt Jandaris nahe Afrin in dem von Rebellen kontrollierten Teil der Provinz Aleppo nach Opfern suchen. Foto: AFP

Den Weißhelmen zufolge, einer Rettungsorganisation in den Rebellen-Gebieten, sind mindestens 147 Menschen in dieser Region im Nordwestens Syriens gestorben. In den von der Regierung kontrollierten Gebieten sollen es nach offiziellen Angaben mehr als 300 Tote und über 1.000 Verletzte sein. „Wir sind in einem Rennen gegen die Zeit. Selbst wenn unsere Teams erschöpft sind, wir müssen weitermachen“, sagt der Leiter der Weißhelme, Raed Fares, Reuters per Telefon. Die Luftangriffe der vergangenen Jahre hätten die Gebäude so geschwächt, dass sie sofort zusammenbrachen.

My thoughts are with the victims of the earthquake in Türkiye and Syria and with their loved ones. Luxembourg stands in solidarity with its friends and partners in the region. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) February 6, 2023

Millionen Menschen gerade im Nordwesten Syriens sind den Vereinten Nationen zufolge so besonders vom Krieg getroffen worden. 2,9 Millionen Menschen in der Region wurden vertrieben, 1,8 Millionen leben in Flüchtlingscamps. Die Hilfsorganisationen haben seit Jahren mitten im Krieg versucht zu helfen. „Wenigstens jetzt bombardiert uns keiner, während wir helfen“, sagt Fares.

So können Sie helfen Das Luxemburger Rote Kreuz ruft zu Spenden auf, um seine Schwestergesellschaften zu unterstützen. Spenden können auf dieses Konto überwiesen werden: LU52 1111 0000 1111 0000

Vermerk „Erdbeben Türkei/Syrien“ Zudem kann hier direkt online gespendet werden.

Kälte wird zur weiteren Bedrohung

Aber die Kälte ist eine neue Herausforderung für die Helfer. Denn viele Familien sind den Temperaturen um den Gefrierpunkt und Regenschauern fast schutzlos ausgeliefert. In der Provinz Idlib habe das Beben die brüchigen Hütten der Flüchtlingsunterkünfte beschädigt, sagt Ahmad al-Scheich, ein Bewohner einer angrenzenden Stadt.

Weiter westlich ist das größte Krankenhaus in Afrin mit Verletzten überfüllt, die auf dem Fußboden liegen. Frauen versuchen daneben verzweifelt, Angehörige und Freunde anzurufen, doch eine Verbindung kommt nur selten zustande. Während Kleinkinder im Hintergrund schreien, verschließen Sanitäter schwarze Leichensäcke auf dem blutbefleckten Boden.

