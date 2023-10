Kontrolle von Licht und Reifen: Service auf dem Weg in die dunkle Jahreszeit

Besonders in der Dämmerung und bei Regen müssen die Scheinwerfer und Reifen funktionstüchtig sein

Fit für den Winter: Im Zuge der alljährlichen Beleuchtungs- und Reifenkampagne können Autofahrer ihre Wagen kontrollieren lassen. Das teilte die „Sécurité routière“ in einer Pressemitteilung mit.

Zwischen dem 16. Oktober und dem 17. November werden Kontrollen in den Autowerkstätten, den technischen Kontrollstationen und vom „Automobile Club du Luxembourg“ (ACL) durchgeführt. Der tadellose Zustand der Fahrzeuge wird dann mit einer Vignette attestiert.

Die „Sécurité routière“ schreibt, dass alle montierten Reifen dem gleichen Typ entsprechen müssen – also Sommer-, Winter- oder Ganzjahresreifen. Zudem müssten alle Reifen die gleichen radialen oder diagonalen Strukturen aufweisen. Man solle daran denken, dass das Anbringen von Winterreifen bei winterlichen Verhältnissen vorgeschrieben ist.

Winterreifen könne man an der „M.S.“-, „M+S“- oder „M&S“-Kennzeichnung oder an einem Berg- oder Schneeflockensymbol erkennen. Das gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofil der Reifen beträgt 1,6 Millimeter, die „Sécurité routière“ empfiehlt allerdings vier Millimeter für Winter- oder Ganzjahresreifen.

Sie teilt zudem mit, dass die Polizei im Zuge der Kampagne Kontrollen durchführen wird. So würden die Polizeibeamten jeden Fahrer mit einem Bußgeld belegen, dessen Reifen nicht den Vorschriften entsprechen. Bei der Beleuchtung würden die Beamten bis Ende Oktober mündliche Verwarnungen sowie eine Vorladung auf das Polizeirevier aussprechen. So hätten die Betroffenen Zeit, ihr Auto binnen fünf Tagen an die gesetzlichen Vorgaben anzupassen. (AH)