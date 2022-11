Lars Gerson wird die Reise nach Luxemburg wohl nicht antreten und die beiden Testländerspiele gegen Ungarn (17.11.) und Bulgarien (20.11.) verpassen. Der FLF-Verteidiger hat sich am Sonntag mit dem norwegischen Zweitligisten Kongsvinger für die letzten beiden entscheidenden Aufstiegs-Relegationsspiele qualifiziert. Diese finden bereits ab Mittwoch statt. Torschütze war, wie bereits in der vorherigen Runde, der „Rote Löwe“.

In Norwegen: Die Rückkehr nach Kongsvinger könnte zu einer wahren Erfolgsgeschichte werden. Lars Gerson und Kongsvinger stehen nämlich kurz vor einer Sensation. Der Tabellensechste der zweiten Liga hat in der Relegation drei Play-off-Spiele in Serie auswärts (!) gewonnen. Am Sonntagabend gab es einen 1:0-Erfolg bei IK Start. Dabei sah es gar nicht gut für das Gerson-Team aus, das ab der 28. in Unterzahl war. Der Luxemburger übernahm die große Verantwortung, als er in der 88. zum Elfmeter antrat – und verwandelte. Schon im Laufe der Woche hatte er per direkten Freistoß getroffen. Ob der Weg jetzt tatsächlich in die Eliteserien führt, entscheidet sich im großen Finale gegen den 14. der ersten Liga, Sandefjord. Das Hinspiel findet am Mittwoch statt, am Samstag das Rückspiel.

In Deutschland: Bevor er die Reise zur FLF-Auswahl antrat, stand für Leandro Barreiro noch ein Sonntags-Heimspiel gegen Frankfurt auf dem Programm. Der 22-Jährige durfte im Rhein-Main-Derby von Beginn an ran. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden. Köln-Trainer Steffen Baumgart wechselte Mathias Olesen an diesem Wochenende bei der 0:2-Pleite gegen Hertha nicht ein. Der Luxemburger war erst vor rund zehn Tagen nach seiner Knöchelverletzung in die Mannschaft zurückgekehrt.

Seit dem 21. Oktober wartete Sébastien Thill auf einen Einsatz für Hansa Rostock. Am Samstag durfte er für ein paar Sekunden auf den Platz, als ihn Neu-Trainer Patrick Glöckner in der letzten Minute einwechselte. Der Klub aus der zweiten Bundesliga setzte sich in Braunschweig 1:0 durch. In der dritten Liga sah es für Laurent Jans und Waldhof Mannheim lange nach einer unglücklichen 0:1-Niederlage in Oldenburg aus. Jans’ Teamkollege Seegert war ein Eigentor unterlaufen – es dauerte bis zur 87., ehe der Ausgleich gelang. Der Kapitän der „Roten Löwen“ war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz, er musste in der 78. runter.

Yvandro Borges stand in der Startelf der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga West in Rödinghausen zu Gast war. Der Luxemburger Offensivspieler wurde zur Spielstunde ausgewechselt. In der Schlussphase gelang den Fohlen das 1:0. Es war sein zweiter Einsatz in Folge bei den Reserven. Vergangene Woche hatte der 18-Jährige das 4:1 zum Sieg beigesteuert. Ebenfalls in der Regionalliga West stand für die beiden Mainzer Timothé Rupil und Alessandro Curci ein Heimduell gegen FCA Walldorf auf dem Programm. Ersterer stand in der Startelf und ging nach 78 Minuten vom Platz, Curci kam bereits nach 28 Minuten auf den Rasen. Die Rheinhessen kassierten am 16. Spieltag eine 1:2-Pleite. Ohne Michael Omosanya kassierte Eintracht Trier eine 0:1-Pleite bei Hessen Kassel.

In der Startelf: Bereits am Freitagabend waren Mica Pinto und Sparta Rotterdam gegen Enschede gefordert. Beide Tore des 1:1-Remis fielen innerhalb von acht Minuten im zweiten Durchgang. Pinto spielte wie gewohnt durch. Sein Klub bleibt nach diesem Unentschieden auf Platz 6 (24 Punkte) – mit drei Punkten Rückstand auf Enschede. Tabellenführer ist Ajax mit 30 Zählern. In der zweiten portugiesischen Liga spielte Eric Veiga (Vilafranquense) beim 1:0 gegen Torrense durch.

Nachdem er im Oktober überhaupt nicht für ZSKA Sofia im Einsatz war, stand Enes Mahmutovic jetzt zum zweiten Mal in Folge in der Startelf. Gegen Cherno More gab es für den FLF-Innenverteidiger einen 2:0-Sieg. Er wurde in der 78. ausgewechselt. Spannend ging es derweil in Belgien zu. Zu Gast beim Standard Liège mühte sich der Tabellenzweite Union Saint-Gilloise zu einem 3:2-Auswärtssieg ab. In der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang es Anthony Moris nicht, den Elfmeter von Zinckernagel zu entschärfen.

Ohne Einsatz: Bitterer Nachmittag für Danel Sinani. Der Offensivspieler von Norwich kam in der zweiten englischen Liga zum fünften Mal in Folge nicht zum Zug. Sein Verein kassierte eine empfindliche 1:2-Niederlage gegen Middlesbrough.

Auf der Trainerbank: Jeff Saibene und Xamax Neuchâtel haben ein klares Zeichen aus dem Tabellenkeller gesendet – und sich gegen Leader Lausanne 2:1 behauptet, dies nach vier Remis in Serie. Bis zum rettenden Ufer sind es noch zwei Punkte.

Verletzt: Marvin Martins, Christopher Martins und Olivier Thill wurden aufgrund ihrer Verletzungen nicht eingesetzt.