Luxemburg / Körperverletzung im Zug Richtung Mersch – Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Am Freitagmorgen, den 23. August 2024, wurde der Polizei eine Körperverletzung in einem Zug in Richtung Mersch gemeldet. Das geht aus dem Polizeibericht am Freitagnachmittag hervor. Nach ersten Informationen hatte ein Mann einen anderen Fahrgast geschlagen. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter am Bahnhof in Mersch festnehmen. Der Verdächtige wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ein Protokoll über den Vorfall erstellt wurde.