König Charles III. richtet sich erstmals an die Welt – anschließend Gottesdienst zur Ehren der Queen

Der britische König Charles III. hält nach dem Tod von Königin Elisabeth II. im Buckingham Palace seine erste Ansprache an die Nation und das Commonwealth (Foto: AFP/ Ben Stansall)

Der neue König Charles III. ist nach dem Tod von Elizabeth II. zurück nach London gereist. Am Freitag (9.9.), gegen 19 Uhr, richtete sich Charles erstmals in seiner neuen Funktion als Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs an die Nation und die Welt. Darauf folgte ein Gottesdienst zu Ehren der verstorbenen Queen.

Zum Tod von Elizabeth II. wurde auf der offiziellen Webseite der königlichen Familie ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet, wo jeder sein Beileid ausdrücken kann. Eine Auswahl an Botschaften soll der britischen Königsfamilie unterbreitet und in den „Royal Archives“ aufbewahrt werden.

