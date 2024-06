Sponsored content / Knokke-Heist – ein Erlebnis, das man unbedingt erleben muss

Entdecken Sie unsere fünf Stadtteile, die jeweils ein einzigartiges Erlebnis dank ihrer weltbekannten Gastronomie, ihrer Boutiquen und ihrer Kunst bieten: das lebhafte Knokke, das elegante Het Zoute, das familienfreundliche Heist, das trendige Duinbergen und die natürlichen Polder. Jeder hat seinen eigenen Charakter und bietet unterschiedliche Erlebnisse. Doch alle werden Ihnen in den Hunderten von einzigartigen lokalen Geschäften, Boutiquen, Restaurants, Bistros, Kunstgalerien, Veranstaltungen und Ausstellungen, Hotels und Bed & Breakfasts den roten Teppich ausrollen. Ihr authentischer Charme oder kosmopolitischer Stil ist schwer zu widerstehen. Knokke-Heist ist das ganze Jahr über ein lebhafter Badeort mit vielen Attraktionen.

Hier sind 7 Tipps für einen lebhaften Sommer in Knokke-Heist!

Stilvoll speisen

Garnelenkroketten und Seezunge, begleitet von gereiftem Rindfleisch und Coucou de Malines. Knokke-Heist beherbergt eine unvergleichliche Anzahl an Restaurants mit hohen Bewertungen in kulinarischen Führern. Tatsächlich ist Knokke-Heist die einzige Stadt der Welt mit einem eigenen Gault&Millau-Führer, „A taste of Knokke-Heist“. Bistros, Brasserien und familienfreundliche Restaurants bieten für jeden Geschmack etwas. Das Eis ist köstlich, die Wochenmärkte sind eine unerschöpfliche Quelle kulinarischer Köstlichkeiten, und die lokalen Feinkostläden, Bäcker und Metzger sind zu Recht stolz auf ihre Produkte.

Belgische Marken einkaufen

Knokke-Heist ist bekannt als das Saint-Tropez Belgiens, ein Stück Paris an der Nordsee oder kurz: das Shoppingparadies der belgischen Küste. Hier durchstöbern Fashionistas die eleganten Schaufenster exklusiver Boutiquen oder Geschäfte mit internationalen Top-Marken. Wir stellen Ihnen die besten belgischen Marken vor, bei denen Shoppingliebhaber laut Elle-Magazin ihr Herz verlieren werden: Maison Delvaux, Natan, Essentiel, Scapa und Morobé.

Edward Burtynsky – „Water“

Die Fotoausstellung „Water“ erforscht die kontroverse Beziehung zwischen Mensch und Wasser: ein wesentlicher Bestandteil unseres Körpers, eine lebenswichtige Ressource für unser Leben und das unseres Planeten. Unverzichtbar und lebensnotwendig. Das macht Wasser zur kostbarsten Flüssigkeit, zum neuen Gold.

Grand Show: Folie Royale

Die atemberaubende internationale Show bietet wirbelnde Choreografien, extravagante Kostüme, musikalische Höhepunkte von herausragenden Stimmen, erstaunliche intime Momente und besondere Überraschungen. Erleben Sie eine sensationelle Welt in der reichen Tradition des Grand Casino Knokke.

Internationales Cartoon-Festival

Ein aufregendes Erlebnis für die ganze Familie rund um Cartoons und Humor.

Knokke Art Fair

Lernen Sie die Knokke Art Fair kennen, die einzige Kunstmesse, die in einem Kunstwerk stattfindet.

Internationales Feuerwerksfestival

Einzigartige musikalische Feuerwerke schließen den Sommer ab. Welches Land wird den prestigeträchtigen Wettbewerb gewinnen?

www.myknokke-heist.be/de