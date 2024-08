Nationale Gastronomie / „Kniddelen, Wäinzoossiss an een Eisekuch“: In diesen Restaurants gibt es typische Luxemburger Gerichte

Wer in Luxemburg etwas essen möchte, hat die Qual der Wahl. Es gibt Mediterranes oder Asiatisches, aber immer häufiger finden sich auch traditionelle luxemburgische Gerichte auf den Speisekarten. An dieser Stelle möchten wir einige Klassiker der einheimischen Küche vorstellen und auf Restaurants und Brasserien im Land hinweisen, wo sie angeboten werden. Die Liste ist nicht repräsentativ und soll vor allem den Appetit anregen – auf „Kniddelen“, „Wäinzoossiss“ und „Quetschentaart“ zum Beispiel.

Zu behaupten, Luxemburg habe eine wirklich eigenständige Gastronomie, wäre wohl etwas übertrieben. Zu klein ist das Land, zu stark der Einfluss der Nachbarländer oder der Nationalitäten und Kulturen, die im Großherzogtum vertreten sind.

Trotzdem, Luxemburg hat einige Gerichte, die man durchaus als traditionell und national bezeichnen kann. Sei es durch die Zubereitung mit lokalen Produkten oder nach hauseigenen Rezepten, die über viele Jahre hinweg überliefert wurden. Verschiedene kulinarische Klassiker verdienen somit dann doch den Stempel: „Made in Luxembourg“.

Vor- und Hauptspeisen

Beginnen wir bei den Vorspeisen. Da gehören zum Beispiel Fleischterrinen dazu. Mit oder ohne Gelatine oder Gemüse. Pâtés in vielen Variationen gibt es oder eine „Rieslingspaschtéit“. Beliebt ist auch die „Feierstengszalot“, eine Art kalter Rindfleischsalat, der traditionell mit ein wenig Senf und Schalotten sowie Kräutern wie Petersilie zubereitet wird. An wärmeren Tagen ist auch eine kleine Portion „Ham, Fritten an Zalot“ als Vorspeise zu empfehlen oder je nachdem als Hauptgericht.

Andere typische Hauptspeisen in der Luxemburger Küche sind die „Kniddelen“, auf Deutsch Knödel. Sie können aus verschiedenen Mehlsorten zubereitet und mit verschiedenen Beilagen serviert werden. Zum Beispiel mit zerlassener Butter und Speck („Gréiwen“), der Klassiker, oder etwas innovativer mit Käse, Pilzen oder Wurst. Das Gericht ist aber vor allem mit der kälteren Jahreszeit verbunden, obgleich es auch im Sommer, jetzt auf der „Fouer“ zum Beispiel, gerne gegessen wird. Eher auch für Herbst und Winter ist die „Bouneschlupp“, eine traditionelle luxemburgische Bohnensuppe mit ordentlich Zwiebeln, Kartoffeln und Speck. Gerne genommen werden auch eine „Bouchée à la reine“, „Wäinzoossiss“ mit Püree und Senfsauce oder „Kuddelfleck“ (Rinderpansen).

Wein und Bier

Während die luxemburgische Küche eher deftig und fleischorientiert ist, gibt es doch einige vegetarierfreundliche Alternativen, wie zum Beispiel „Gromperekichelcher“. Die frittierten Kartoffelpuffer oder Reibekuchen sind vor allem auf Volksfesten, der „Fouer“ und Jahrmärkten nicht wegzudenken. Ein typisch einheimischer Teller findet sich ebenfalls auf der „Schueberfouer“, nämlich der frittierte oder gebackene Fisch. Und wenn wir schon bei Meeresprodukten sind, dürfen die „Mullen“ (Miesmuscheln) natürlich nicht fehlen. Sei es im Weißwein-Sud, mit Crème oder Gemüse. An der Mosel gibt es in einigen Restaurants die sogenannte „Friture de la Moselle“, kleine frittierte Fische. Aus der Mosel selbst stammen sie heute aber eher nicht mehr.

Die Mosel ist dann aber für ein weiteres Highlight unserer Gastronomie bekannt, nämlich den Wein. Produziert werden hauptsächlich Weißwein und Crémant. Das Sortiment ist breit gefächert und gegenüber ausländischen Produkten absolut konkurrenzfähig. Selbstverständlich darf man auch unsere nationalen Biere nicht vergessen, Kenner wissen, zu welcher Marke sie greifen sollen.

Dessert

Vielleicht noch ein Wörtchen zum Dessert. Beliebt sind unter anderem „Eisekuchen“ (Waffeln) mit Schlagsahne und Erdbeeren zum Beispiel. Dann diverse Puddings, Cremes, Apfelkuchen oder eine „Quetschentaart“.

Diese und andere Gerichte kann man im Restaurant essen, man kann sie natürlich aber auch selbst zubereiten. Einfach nach Lust und Laune oder nach Kochbuch. Bei „Anne’s Kitchen“ finden sich einige Rezepte oder bei Ketty Thull, der Grande Dame der luxemburgischen Küche.

Sollte Ihnen nun das Wasser im Munde zusammenlaufen, dann sehen Sie sich doch einfach unsere kleine Restaurant-Auswahl an. Die Liste ist wie gesagt nicht vollständig und auch nicht repräsentativ. Sie soll eine Anregung sein, aber auch zeigen, dass immer mehr Restaurants, Brasserien, Cafés und Weinstuben in allen Ecken des Landes „nationale“ Spezialitäten nebst anderen Leckereien anbieten.

„Am Kraeltgen“ in Aspelt

Foto: Editpress/Alain Rischard

Das „Am Kraeltgen“ in Aspelt überzeugt viele Gäste durch seine familiäre Atmosphäre, in der man sich klassische Luxemburger Gerichte schmecken lassen kann. Eine moderne Umsetzung der lokalen Gastronomie ist in Form des „Lux-Burger“ auf der Speisekarte zu finden: ein Burger mit der klassischen „Wäinzoossiss“ in Senfsauce. Adresse: 3, Péiter-vun-Uespelt-Strooss, Aspelt.

„Beim Kueb“ in Steinbrücken

Foto: Editpress/Alain Rischard

Eine große Auswahl an „Kniddelen“ gibt es „Beim Kueb“ in Steinbrücken. Insgesamt 12 sind es von klassisch mit Speck bis ausgefallenere mit Lachs. Mit Freunden und Familie kann man außerdem vor Ort eine Runde kegeln. Adresse: 24, rue de Luxembourg, Steinbrücken.

„Brasserie Schmëdd“ in Esch

Foto: Editpress/Alain Rischard

Typische Landesgerichte in ruhiger Atmosphäre genießen – im Naturschutzgebiet des „Ellergronn“ in Esch ist das möglich. In der „Brasserie Schmëdd“ gibt es eigene Luxemburger Gerichte mit ein paar vegetarischen Optionen. Adresse: 1, Ellergronn, Esch.

„Beim Zeutzius“ in Luxemburg-Cents

Foto: Editpress/Julien Garroy

„Beim Zeutzius“ im hauptstädtischen Viertel Cents findet man einen Klassiker, der auf den Speisekarten von Restaurants eher selten steht: Brot mit „Kachkéis“. Die unkomplizierte und lokale Küche bietet auch „Kniddelen“ mit verschiedenen Fleischbeilagen an. Adresse: 71, rue de Trèves, Luxemburg-Cents.

„Brideler Stuff“ in Bridel

Foto: Editpress/Julien Garroy

Wer eine große Auswahl an Luxemburger Klassikern sucht, wird in der recht rustikalen Atmosphäre der „Brideler Stuff“ sicher fündig. Auch eine Auswahl für Vegetarierinnen und Vegetarier gibt es – zum Beispiel „Kniddelen“ mit Apfelmus. Adresse: 1, rue Lucien Wercollier, Bridel.

„Um Dierfgen“ in Luxemburg-Stadt

Foto: Editpress/Julien Garroy

Die Brasserie „Um Dierfgen“ im Herzen von Luxemburg-Stadt bietet zahlreiche nationale Signature-Gerichte an. Neben traditionellen Speisen der Luxemburger Küches serviert das Personal auch Gerichte wie Steak Tartar, der mit Fleisch aus der Region zubereitet wird. Adresse: 6, côte d’Eich, Luxemburg-Stadt.

„Koeppchen“ in Wormeldingen

Foto: Editpress/Alain Rischard

Typisch für Luxemburg sind auch „Ham, Fritten an Zalot“ und die kann man in der „Koeppchen“ in Wormeldingen essen – nebst anderen kulinarischen Spezialitäten des Landes. Wie es sich für einen an der Mosel gelegenen Ort gehört, gibt es eine große Auswahl an Luxemburger Weinen. Adresse: 9, Berreggaass, Wormeldingen.

„Relais du Château“ in Betzdorf

Foto: Editpress/Alain Rischard

Zu den Spezialitäten des „Relais du Château“ gehören einige Luxemburger Speisen, unter anderem „Kuddelfleck“. Dieser Ort zeichnet sich durch seinen eleganten Rahmen aus und bevorzugt Fleisch aus der Region. Adresse: 4, rue de Wecker, Betzdorf.

„Wäistuff a Possen“ in Bech-Kleinmacher

Foto: Editpress/Alain Rischard

Neben den bereits erwähnten Nationalgerichten serviert das Restaurant „Wäistuff a Possen“ in Bech-Kleinmacher auch gebackenen Fisch – der auf der schönen Terrasse bei einem guten Glas Wein verzehrt werden kann. Adresse: 4, Keeseschgässel, Bech-Kleinmacher.

„Beim Bertchen“ in Wahlhausen

Foto: Editpress/Julien Garroy

Angeblich gehören „Beim Bertchen“ und sein Vorgänger „Eislecker Stuff“ seit 1863 zu den ältesten Cafés des Landes. Heutzutage bietet der Familienbetrieb diverse Luxemburger Spezialitäten an. Man kann in dem urigen und angenehmen Ambiente auch die hausgemachte „Paschtéit“ ausprobieren. Adresse: 37, Am Duerf, Wahlhausen.

„Kaell Bistro-Restaurant“ in Warken

Foto: Editpress/Julien Garroy

Wenn man im Ösling unterwegs ist und Lust auf luxemburgische Küche hat, kann man einen Abstecher in Warken-Ettelbrück beim „Kaell Bistro-Restaurant“ machen. Im Sommer wartet eine sonnige Terrasse auf die Gäste. Lokale Produkte und somit eine möglichst kurze Lieferkette zeichnen den Betrieb aus. Adresse: 18a, rue de Welscheid, Ettelbrück.

„Hotel-Restaurant Victor Hugo“ in Vianden

Foto: Editpress/Julien Garroy

Mit Sicht auf das bekannte Schloss von Vianden, das Hugo-Museum und den Fluss Our werden im Hotel-Restaurant Victor Hugo nebst französischer Küche auch luxemburgische Spezialitäten angeboten. Ein guter Tipp übrigens für ein Wochenende im Norden des Landes. Adresse: 1, rue Victor Hugo, Vianden.