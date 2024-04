Den DeLorean mit seinen Flügeltüren kennt man vor allem aus der „Back to the Future“-Filmtrologie

Stürmisches Wetter konnte die Leidenschaft der Oldtimer-Liebhaber nicht bremsen: Am Ostersonntag versammelten sich Enthusiasten auf dem Echternacher Marktplatz, um die glanzvolle Ära des Autos zu feiern.

Trotz der drohenden Gewitter- und Hagelwarnung kamen am Ostersonntag zahlreiche Oldtimer-Fans nach Echternach, um anlässlich des alljährlichen „Car-Sonndig“ die goldene Ära der Automobilgeschichte zu zelebrieren. Das Event bot eine vielfältige Ausstellung von Oldtimern, allesamt aus dem Jahrgang 1998 oder älter. Die Leidenschaft für diese historischen Meisterwerke vereinte die Anwesenden in einem Gefühl der Bewunderung, das selbst die ungewisse Wetterlage nicht zu trüben vermochte.

Besonders auffällig war zum Beispiel die glänzend weiße Citroën DS von Hans Ollinger. Bereits 1979 besaß er ein ähnliches Modell, das jedoch nach einem Jahr den Dienst versagte. In all dieser Zeit ließ die Faszination ihn jedoch nicht los, bis er sich vor fünf Jahren entschied, erneut in diese Leidenschaft zu investieren. Für ihn bedeutet das Fahren dieses Oldtimers nicht nur eine Fahrt von A nach B, sondern eine Reise in die Vergangenheit, eine Erinnerung an frühere Zeiten und die Faszination für alte Technik.

Auch seine Frau Margit teilt diese Begeisterung und betonte den sozialen Aspekt eines Oldtimers: „Mit solch einem Auto macht man vielen Leuten eine Freude. Wenn man vorbeifährt, gibt es viele, die winken, strahlen und die Daumen hochhalten.“

Trotz der romantischen Vorstellungen bedeutet das Pflegen eines Oldtimers jedoch eine Herausforderung. „Es müssen ständig Reparaturen durchgeführt werden und es ist schwierig, noch Fachleute zu finden, die wirklich dieses Auto verstehen“, gab Ollinger zu bedenken. Dennoch hat sich in den letzten Jahren ein neuer Markt für Oldtimer-Ersatzteile entwickelt, was ein positives Signal für die Wiederbelebung dieses Kulturerbes darstellt.

Neben Ollingers makelloser Citroën DS gab es auf dem Echternacher Marktplatz Fahrzeuge aller Marken und Epochen zu bewundern. Von ikonischen deutschen Modellen wie dem legendären VW Bulli und dem kultigen Opel Manta bis hin zu amerikanischen Klassikern wie der Chevrolet Corvette präsentierten die Aussteller eine breite Palette an Oldtimern.

Sogar ein tadellos erhaltener DeLorean glänzte unter den Ausstellungsstücken, komplett mit Fluxkompensator ausgestattet. Wer mit diesem Begriff nichts anfangen kann, kann doch gerne die Osterferien dazu nutzen, sich die „Zurück in die Zukunft“-Filmtrilogie reinzuziehen, in der dieses absolut kultige Fahrzeug in Aktion zu sehen ist.