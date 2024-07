Luxemburg / Kinoerlebnis unter Sternenhimmel: „City Open Air Cinema“ kehrt an den „Knuedler“ zurück

Ein Kinoerlebnis unter Sternenhimmel: Das können Besucher diesen Sommer vom 25. Juli bis zum 1. August auf dem „Knuedler“ erleben.

Diesen Sommer wird sich die Place Guillaume ll vom 25. Juli bis zum 1. August 2024 jeden Abend zu einem Kinosaal unter freiem Himmel verwandeln. Das „City Cinema Open Air“ kehrt in die Hauptstadt zurück. Eine riesige Leinwand und eine „vibrierende Atmosphäre“ versprechen, dass die diesjährige Ausgabe noch „spektakulärer“ wird als in den vergangenen Jahren, schreiben die Veranstalter von der Cinémathèque de la Ville de Luxembourg in einem Presseschreiben.

Auf dem Programm stehen eine Auswahl an klassischen und zeitgenössischen, als auch an Kultfilmen. Darunter „Challengers“ von Luca Guadagnio, „Casablanca“ von Michael Curtiz, „Les Demoiselles de Rochefort“ von Jacques Demy und „Mon Voisin Totoro“ (japanische Version) von Hayao Miyazakis.

Für den Abschluss des Open-Air-Kinos ist ein spezieller Filmkonzertabend zum 100. Geburtstag von Buster Keatons Sherlock Jr. geplant, welcher von einer musikalischen Live-Performance begleitet wird.

Alle Vorführungen beginnen um 21.30 Uhr. Sie sind kostenlos und werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ durchgeführt. Zudem ist auch für Getränke und Snacks gesorgt, diese sind vor Ort erhältlich. Auch wenn sich der Sommer bisher eher wenig von seiner sonnigen Seite gezeigt hat, die Vorführungen werden auch bei Regen stattfinden, schreiben die Veranstalter.