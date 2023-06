Am Wochenende verwandelt sich die „Kinnekswiss“ in einen großen Konzertsaal unter freiem Himmel. Headliner ist Stewart Copeland, der berühmte Schlagzeuger und Gründer der Band The Police. Er wird am Freitag ab 21.00 Uhr im Rahmen seiner Tournee „The Police Deranged For Orchestra“ auftreten. Begleitet wird er dabei vom Luxemburger Kammerorchester und der Militärmusik.

Am Samstag wird das OPL ab 21.00 Uhr „Rhapsodies on the Kinnekswiss“ präsentieren. Das Orchester wird von Gustavo Gimeno geleitet und von Yuja Wang am Klavier begleitet. Gespielt werden u.a. die „Rhapsodie über ein Thema von Paganini“ von ­Sergei Rachmaninow, Richard Strauss’ „Der Rosenkavalier“ und „Der Walzer“ von Maurice Ravel.

Am Sonntag werden verschiedene Ensembles des Konservatoriums der Stadt Luxemburg von 11.00 bis 17.00 Uhr auftreten.

Das Ganze ist wie jedes Jahr gratis. Das Konzert „Dicksiana“ von 19.30 bis 21.00 Uhr bildet den Abschluss. Es wird von Marc Meyers, Direktor des „Conservatoire de la ville de Luxembourg“, geleitet.