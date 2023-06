Am Sonntag versammelten sich etwa 150 Radfahrer zur „Kidical Mass“-Veranstaltung in Bartringen. Dabei wurde eine familienfreundliche Radtour durch den Ortskern organisiert, die ein Zeichen für ein kinder- und fahrradfreundliches Bartringen setzte. Es wurden auch problematische Stellen, denen die Kinder auf ihrem Schulweg begegnen, passiert, wie zum Beispiel der Bahnübergang PN80. Kidical Mass ist eine europaweite Initiative, die alleine im Mai dieses Jahres etwa 500 Aktionen mit rund 150.000 Teilnehmer zählte. Sie zielt darauf ab, Kindern die Freude am Radfahren in ihrer Stadt zu vermitteln und auf den anhaltenden Bedarf an sicherer Fahrradinfrastruktur aufmerksam zu machen.