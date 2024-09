Erste von zehn Filialen in Luxemburg  / KFC öffnet am 2. Oktober sein Restaurant in Esch-Belval

Luxemburgs Fast-Food-Landschaft wird um eine Attraktion reicher: Am 2. Oktober eröffnet die amerikanische Kette KFC ihr erstes Restaurant im Land – im Shoppingcenter Belval Plaza in Esch (das Tageblatt berichtete). „Das brandneue Restaurant mit 136 Sitzplätzen (innen und auf der Terrasse) wird das gesamte KFC-Sortiment anbieten, sowohl zum Verzehr vor Ort als auch zum Mitnehmen“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Es wird das erste KFC-Restaurant in Luxemburg und das 378. auf dem französischen und luxemburgischen Markt sein.“

Die Neueröffnung ist demnach „Teil der Expansionsstraegie von KFC France“, dem Mutterunternehmen, das auch den Luxemburger Markt bedienen will. Insgesamt soll der Luxemburger Franchisepartner „Firce Capital“ bis 2028 neun weitere KFC-Restaurants eröffnen und „damit 600 Arbeitsplätze in Luxemburg schaffen“. In der ersten Filiale in Belval sollen 70 Menschen beschäftigt werden, denen eine „Vielzahl von Profilen und Verträgen“ offen stünden: „Teilzeit- und Vollzeitstellen, unbefristete und befristete Arbeitsverträge.“

Das KFC Belval Plaza öffnet am 2. Oktober um 11 Uhr. Bis 22 Uhr gibt es dann dort Hähnchen in allen Variationen. Wo die übrigen neun KFC in Luxemburg ihre Chicken-Wings verkaufen werden, ist noch unbekannt. Eine Sprecherin erklärt am Montag gegenüber dem Tageblatt, dass diese Information noch nicht preisgegeben werden könnte.