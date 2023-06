Kevin Geniets wird am Samstag seine zweite Tour de France angehen. Die Rollenverteilung bei seiner französischen Mannschaft Groupama-FDJ ist klar definiert: Alles konzentriert sich auf die Platzierung in der Gesamtwertung von David Gaudu. Vor der 110. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt blickt der 26-jährige Luxemburger auf das letzte Jahr zurück – und gibt einen Ausblick auf das, was die Radsport-Fans im Juli erwartet.

Tageblatt: Kevin Geniets, Sie werden ab Samstag an Ihrer zweiten Tour de France teilnehmen. Was haben Sie von Ihrer ersten Teilnahme gelernt?

Kevin Geniets: Es war ein ganz besonderes Rennen. Die Organisation des Rennens an sich, die interne Organisation mit dem Team. Es beginnt mit dem Publikum, das vom Start bis zum Ziel riesig ist. Die Präsentation am Start ist ziemlich verrückt. Und während des Rennens, auf den Etappen in den Alpen und den Pyrenäen, sind so viele Menschen unterwegs.

Nach Ihrer ersten Teilnahme haben Sie erklärt, dass Sie nur einen Wunsch hätten, nämlich wieder dabei zu sein.

Das ist richtig. Im letzten Jahr hat mir das Rennen wirklich sehr gut gefallen. Es war immer ein Traum, daran teilzunehmen. Im letzten Jahr habe ich viele Momente genossen. Ich hatte auch einige komplizierte Tage. Die Tour ist immer mit vielen Emotionen verbunden. Positive Emotionen, aber auch solche, die komplizierter zu verarbeiten sind.

Auf dem Weg nach Peyragudes (17. Etappe) hatten Sie einen von diesen schwierigen Momenten. Was war los?

Ich hatte wirklich einen sehr komplizierten Tag. Einige Tage zuvor, am zweiten Ruhetag, war ich krank geworden. Von Anfang an war mir klar, dass es sehr kompliziert werden würde. Bei einem anderen Rennen als der Tour hätte ich wahrscheinlich aufgehört. Aber ich hatte keine andere Wahl, als weiterzumachen. Ich wollte dieses Abenteuer fortsetzen und bis nach Paris fahren. Danach habe ich mich selbst übertroffen. Ich habe alles getan, um mich so schnell wie möglich zu erholen, und bin zurückgekommen, um ein gutes Ende der Tour zu erreichen.

Welchen Eindruck hinterlässt es, bei der Tour fast aufgegeben zu haben?

In meinem Kopf habe ich nie daran gedacht, dass ich aufgeben würde. Aber ich stand unter enormem Stress, um das Ziel zu erreichen. Ich erinnere mich an einen schrecklichen Tag, ich hatte solche Schmerzen. Und der Druck, zu wissen, dass die Tour hier enden könnte, war ein enormer negativer Druck.

An welche Momente erinnern Sie sich positiv?

Da gibt es zwei. Die Etappe nach Alpe d’Huez, wo ich einen wirklich guten Tag hatte. Ich konnte meinen Kapitän David Gaudu (4. Platz in Paris) bis zum Fuß und sogar auf den ersten Kilometern des Schlussanstiegs begleiten. Es waren viele Leute da, viele Leute, mit denen ich eng befreundet bin, und außerdem hatte ich noch nie zuvor ein solches Gefühl von Menschenmassen erlebt. Das Gefühl ist stark, du vergisst den Schmerz und die Müdigkeit. Bei der Tour bis du in deiner Welt, in deiner Blase, du denkst nur ans Radfahren. Der andere beste Moment ist, wenn du auf die Champs-Elysées fährst. Ich dachte: Ich erfülle mir meinen Kindheitstraum. Ich war mal mit Romain Gastauer (seinem ehemaligen Trainer) in Paris, um Ben zu sehen. Ich war als Zuschauer dabei. Um meinen Traum zu verwirklichen, musste ich einen riesigen Weg zurücklegen.

Wie fühlen Sie sich in diesem Jahr vor dem Start?

Sehr gut. Bei der Dauphiné hat man gesehen, dass ich auf einem guten Weg bin. Darauf habe ich mich konzentriert. Ich bin ruhig geblieben, ich habe mich auf die Tour vorbereitet. Ich bin gelassen.

Die Rollen im Team scheinen klar aufgeteilt: Alles konzentriert sich auf David Gaudu, der Joker heißt Thibaut Pinot. Korrekt?

Richtig. Ich denke, dass David sich nach der Dauphiné gut erholt hat. Wir haben gesehen, dass er bei der französischen Meisterschaft viel besser war. Auch er hat extrem hart gearbeitet und ich denke, es hat ihm gutgetan, zu sehen, dass er bei der französischen Meisterschaft wieder ein gutes Gefühl hatte. Für uns ist klar, dass die Gesamtwertung sehr wichtig ist. Wir starten wieder mit den gleichen Grundlagen. Danach haben wir einen Thibaut Pinot gesehen, der extrem stark ist, er war gut beim Giro, er wird ebenfalls gute Karten haben.

Wie steht Ihr Team Groupama-FDJ im Vergleich zu den anderen großen Teams da?

Ich denke, dass wir im letzten Jahr mit einer sehr starken Mannschaft das Rennen beeinflusst haben. Wir haben gesehen, dass wir immer gut platziert waren. Im letzten Jahr waren wir wirklich da, um das Rennen zu machen. Es ist unser Ziel, das zu wiederholen.

Welche Etappen werden in diesem Jahr entscheidend sein?

Ich denke, dass die Alpen entscheidend sein werden, mit dem Col du Grand Colombier (13. Etappe), der extrem hart ist. Der Col de la Loze (17. Etappe), den ich erkannt habe, ist ebenfalls sehr, sehr hart. Ich denke, es wird sich bei diesen beiden Ankünften entscheiden.

Denken Sie, dass die Tour vor der vorletzten Etappe in den Vogesen entschieden ist?

Ich denke schon, ich weiß, dass David diese 20 Etappen besichtigt hat. Alle Bergetappen werden zwangsläufig wichtig sein.

Im letzten Jahr waren Sie oft der letzte Fahrer, der Gaudu bis zum letzten Berg begleitete. Wird das auch dieses Jahr der Fall sein?

Mein Ziel ist es, das zu wiederholen. Ihn so lange wie möglich zu begleiten. Es ist ein Ziel, das Gleiche noch einmal zu tun. Danach wird es auf den hügeligen Etappen Arbeit geben. Ab Samstag möchte ich eine große Rolle für David spielen. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich an der Tour teilnehme, ist mir klar, dass ich viel Arbeit haben werde.

Werden Sie auf der einen oder anderen Etappe Freiheiten bekommen?

Nein, es geht um die Gesamtwertung und ich werde zu 110 Prozent in meiner Unterstützungsfunktion sein. Letztes Jahr hat David seine Position bis zum Ende gehalten, und ich habe diese Rolle übernommen. Für mich gibt es keine Bedenken. Solange wir in der Gesamtwertung gut platziert sind, bin ich zufrieden.