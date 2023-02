Premierminister Xavier Bettel hat am Dienstagnachmittag zu ersten bilateralen Verhandlungen zwischen Regierung und Gewerkschaften respektive Patronat eingeladen. Die Akteure hielten sich nach ihren Treffen jeweils bedeckt.

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat für Dienstagnachmittag Bipartite-Verhandlungen einberufen. Für 14 Uhr wurden Patronatsvertreter zu einer bilateralen Runde eingeladen, ehe knapp zwei Stunden später die Gewerkschaftsvertreter mit der Regierung zu Vorbereitungsgesprächen für die Tripartite am Freitag zusammenfanden. Premierminister Xavier Bettel wollte nach den Gesprächen mit den Patronatsvertretern keine Stellungnahme abgeben, trat nach den Gesprächen mit den Gewerkschaften jedoch kurz vor die Presse. „Wir haben viele Botschaften erhalten“, sagt Premierminister Bettel am Ende des Tages. „Mein Wunsch ist es, am Freitag oder den darauffolgenden Tagen eine gemeinsame Antwort für die kommenden Herausforderungen zu finden.“

Man habe als Regierung, Gewerkschaften und Patronat eine gemeinsame Verantwortung, um Lösungen für die konkreten Lösungen aufzuzeigen. Er wolle in dem Kontext daran erinnern, dass die Maßnahmen der vergangenen Tripartite dazu beigetragen hätten, die Inflation in Luxemburg mit 5,8 Prozent auf den niedrigsten Stand in Europa zu drücken. „Das war der gemeinsame Verdienst von Regierung, Patronat und Gewerkschaften.“

Premierminister Xavier Bettel ist am Dienstanachmittag kurz vor die Presse getreten Foto: Editpress/Julien Garroy

UEL-Präsident Michel Reckinger hielt sich ebenfalls sehr bedeckt. „Es war eine klassische Bipartite, bei der wir die wirtschaftliche Lage jedes Sektors vorgestellt haben“, sagt er im Anschluss an das Treffen mit der Regierung. Statec-Direktor Serge Allegrezza habe Zahlen zur gesamtwirtschaftlichen Lage des Landes vorgestellt und im Anschluss habe man die Standpunkte der jeweiligen Sektoren dargelegt. „Wir haben nicht weiterverhandelt, sondern uns nur beraten“, sagt Reckinger. Die Maßnahmen der vergangenen Tripartite haben gegriffen, meint Reckinger, sodass auch die Indextranche aus dem letzten Quartal des vergangenen Jahres auf Februar dieses Jahres verschoben worden sei. „Das hatten wir aufgrund der Prognosen des Statec ja auch so erwartet“, sagt Reckinger.

Es würde aus den Zahlen jedoch klar hervorgehen, dass die Unternehmen wie die Menschen auch die Inflation stark spüren würden. Die Menschen würden die Inflation bei den Energiepreisen „Gott sei Dank“ nicht so spüren würden wie die Betriebe. „Bis April müssen die Unternehmen mit der Indextranche im Februar und der verschobenen Indextranche vom vergangenen Jahr sowie der Mindestlohnerhöhung zum ersten Januar drei Kostenanstiege verkraften, die ihnen fundamental wehtun“, erörtert der UEL-Präsident. Wie den Unternehmen geholfen werden kann, wollte am Dienstag noch keiner sagen. „Keine Ahnung, wir warten auf die Regierung, dass sie uns am Freitag dann verschiedene Pisten aufzeigt“, sagt Reckinger. „Sie müssen uns jetzt ihre Ideen aufzeigen, wie wir das Abkommen aus dem September einhalten.“

Auf die Stimmung innerhalb der Regierung und insbesondere auf das angespannte Verhältnis zwischen DP und LSAP angesprochen, meinte Reckinger: „In jedem guten Haushalt wird sich gestritten“, sagt Reckinger. „Das war aber jetzt alles in Ordnung.“

UEL-Direktor Jean-Paul Olinger und UEL-Präsident Michel Reckinger bei ihrer Ankunft auf Schloss Senningen Foto: Editpress/Julien Garroy

Steuertabelle auf Tagesordnung

OGBL-Präsidnetin Nora Back, LCGB-Präsident Patrick Dury und CGFP-Präsident Romain Wolff haben nach einer knapp einstündigen Diskussion mit der Regierung ihre Forderung nach der Anpassung der Steuertabelle an die Inflation bekräftigt. „Wir haben Premierminister Xavier Bettel diese Forderungen ja bereits in einem Brief mitgeteilt“, sagt OGBL-Präsidentin Nora Back im Anschluss. Die Regierung habe dies zur Kenntnis genommen und lediglich bekannt gegeben, dass sie diese Forderung im Regierungsrat diskutieren werde. LCGB-Präsident Patrick Dury und CGFP-Präsident bekräftigte die Forderung nach einer Anpassung der Steuertabelle. „Die Anpassung der Steuertabelle an die Inflation ist eine klare Forderung“, sagt Wolff. Ob ein Abkommen ohne die Anpassung der Steuertabelle mit den Unterschriften der Gewerkschaften zustande komme? „Affaire à suivre“, so Wolff.

„Ob in der Tripartite über Steuern diskutiert wird, kläre ich am Mittwoch im Regierungsrat“, sagt hingegen Premierminister Bettel im Anschluss an die Diskussionsrunde mit den Gewerkschaften. „Steuerpolitik fällt eigentlich nicht in den Kompetenzbereich einer Tripartite.“ Die Arbeitgeberseite habe zumindest signalisiert, nicht unbedingt über Steuern diskutieren zu wollen. Ob also am Freitag tatsächlich über die Anpassung der Steuertabelle diskutiert wird, müsse er nun mit seinen Regierungskollegen klären.

Eine gemeinsame Gewerkschaftsfront für eine Anpassung der Steuertabelle Foto: Editpress/Julien Garroy

Die Inflationsprognosen des Statec seien eigentlich so zu erwarten gewesen, so Back weiter. „Sie sind sogar niedriger als noch bei der Tripartite im September.“ Wichtig sei aber, dass man nicht nur auf Statistiken, Zahlen, Quintillen schaue und die Augen nicht vor der Realität vieler Menschen verschließe. „Die Preise explodieren, Menschen geraten immer mehr in finanzielle Nöte, und die Zinspolitik führt dazu, dass viele Haushalte Schwierigkeiten haben, ihre Kredite abzubezahlen“, sagt Back. Deshalb sei die Forderung der Gewerkschaften klar: „Wir wollen eine Anpassung der Steuertabelle an die Inflation – auch weil der Nettoertrag einer Indextranche immer weniger wird.“

Im Hinblick auf die 2023 auslaufenden Maßnahmen sagt Back. „Wir können es uns nicht leisten, dass die Maßnahmen einfach auslaufen und wir im Januar dann einen Inflationsschock erleben“, sagt Back. Der Energiepreisdeckel müsste deshalb auch 2024 weiter gelten. Richtig verhandelt werde aber erst am Freitag.

Dunkle Perspektiven für 2024

Nachdem das Luxemburger Statistikinstitut Statec Anfang Februar seine neuesten Inflationsprognosen veröffentlicht hatte, rief der Premierminister etwas überraschend eine weitere Triparite ein. Die Wirtschaftsexperten des Statec gehen davon aus, dass die zweite für 2023 vorhergesagte Indextranche im Laufe des vierten Quartals 2023 fallen. Diese Tranche folgt auf jene, die im Februar fallen wird, und jene, die vergangenes Jahr auf April 2023 verschoben wurde. Die Tranche soll laut dem „Solidaritéitspak 2.0“ vollständig von Regierungsseite kompensiert werden – genaue Modalitäten sind jedoch noch nicht geklärt. Auch im Budget für 2023 hat die Regierung keine weiteren Details dazu bekannt gegeben.

Etwas überraschend hat das Statec für das zweite Quartal 2024 eine weitere Indextranche angekündigt. Die Indextranche soll auch deshalb ausgelöst werden, weil die Energiesubventionen für Privathaushalte der Regierung Ende des Jahres auslaufen. Für 2024 prognostiziert Statec einen Anstieg der Gas- und Strompreise um 37 beziehungsweise 78 Prozent. Diese Prognose ergebe sich direkt aus der Preisentwicklung auf den Derivatemärkten und der Art, wie die Luxemburger Energieversorger ihre Energie beschaffen. So sei ein Großteil des Stroms, der 2024 geliefert wird, bereits 2021 und 2022 zu den damaligen Marktpreisen eingekauft worden. Das ermögliche eine gute Einsicht in die Strompreise, die 2024 in Rechnung gestellt werden. Die Inflation könne laut Statec dann wieder auf 4,8 Prozent ansteigen. Daraufhin hat Premierminister Bettel eine dritte Tripartite-Runde einberufen und Gewerkschaften und Patronat zu Vorbereitungsgesprächen am Dienstag gerufen.