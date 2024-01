Bei einem US-Angriff auf eine Stellung der Huthi im Jemen in der Nacht zu Samstag hat es einem Medienbericht zufolge keine Opfer gegeben. Der stellvertretende Leiter der Huthi-Medienbehörde, Nasreddin Amer, sagte dem arabischen Nachrichtensender Al-Dschasira, dass der nächtliche US-Angriff weder Schäden noch Verluste verursacht habe. Laut Amer soll der Stützpunkt bereits außer Betrieb gewesen sein. „Die Amerikaner werden die Folgen dieser Aggression tragen. Die Antwort erfolgt zum frühestmöglichen Zeitpunkt“, sagte er.

Die USA griffen in der Nacht zum Samstag eine Radaranlage der vom Iran unterstützten Rebellen im Jemen an. Als Reaktion auf die wiederholten Angriffe der Huthi auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer hatten die USA und Großbritannien mit der Unterstützung Verbündeter in der Nacht zum Freitag bereits einen umfassenden Militärschlag gegen die Rebellen ausgeführt. Dabei sind nach Huthi-Angaben fünf ihrer Mitglieder getötet worden. Die Huthi kündigten Vergeltung an. Sie erklärten weiterhin, ihre Angriffe auf angeblich mit Israel in Verbindung stehende Handelsschiffe im Roten . Meer fortzusetzen.