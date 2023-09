Esch will in Zukunft auf Feuerwerke bei Kulturveranstaltungen verzichten. Das ist das Fazit der Diskussion am Freitag im Gemeinderat. Ob das auch für den Nationalfeiertag gilt, bleibt abzuwarten.

In der Sitzung vom Freitag waren die Feuerwerke der Gemeinde Thema im Escher Rat. Die LSAP hatte eine Motion eingereicht, die ein Ende der Knallerei forderte, nachdem die Stadt Esch in drei Monaten drei Feuerwerke – anlässlich „Francofolies“, Nationalfeiertag und „Nuit de la culture“ – gezündet hatte (das Tageblatt berichtete). „Es geht um eine gemeinsame Linie“, sagte die LSAP-Gemeinderätin Liz Braz. Man könne den Bürgern das Abbrennen von Feuerwerken nicht durch das kommunale Polizeireglement verbieten, während man es selber tut.

Die Politikerin zählte gleichzeitig die vielen Argumente gegen das Zünden von Feuerwerken auf. „Mir sinn net géint e Freedefeier, just fir dogéint ze sinn. Natierlech ass dat schéin ze kucken. Mir sinn awer dogéint, well mir denken, dass et ee klengen, mee wichtege Schratt ass, fir mam gudde Beispill virzegoen an d’Leit esou ze incitéieren, och hiren Deel bäizedroen“, sagte Braz. Es gebe Alternativen zu Feuerwerken, schloss die neue Rätin.

Der zuständige Schöffe Pim Knaff (DP) bestätigte später, dass man in Zukunft bei Kulturveranstaltungen auf den Abschluss durch ein Feuerwerk verzichten würde. Im Hinblick auf Nationalfeiertag wünsche er sich wegen der langen Tradition des Feuerwerks eine breitere Diskussion. Die Motion der LSAP, „in Zukunft auf den Gebrauch von Feuerwerk zu verzichten und nach neuen, schönen und nachhaltigeren Alternativen zu suchen, die Rücksicht auf Mensch und Tier nehmen“, wurde trotzdem mit den Stimmen der Mehrheitsparteien abgelehnt.