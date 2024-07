Russland / Kein Asyl an Finnlands Ostgrenze

„Dies ist eine starke Botschaft an Russland und Finnlands Verbündete“, meinte Premierminister Petteri Orpo am Freitag im Nationalparlament. Finnlands „Ausnahmegesetz“ wurde gestern mit einer Fünf-Sechstel-Mehrheit verabschiedet – nun können auf unbestimmte Zeit Migranten in dem EU-Land keinen Asylantrag an der Grenze mit Russland stellen.