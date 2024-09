ADR-Forderung / Kartheiser will im EU-Parlament Luxemburgisch reden

Der ADR-Abgeordnete Fernand Kartheiser fordert, dass Luxemburger Abgeordnete im Europaparlament in ihrer Muttersprache sprechen dürfen.

Fernand Kartheiser (ADR) wünscht sich, dass Luxemburger Abgeordnete im Europaparlament in ihrer Muttersprache sprechen dürfen. Das berichtet das Luxemburger Wort am Montag. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Luxemburger EU-Abgeordneten am Montagmorgen habe Kartheiser dafür plädiert, dass es den Parlamentariern zumindest im Plenarsaal erlaubt sein sollte, auf Luxemburgisch zu reden.

Auf Wunsch von Kartheiser sollen die Übersetzer weiterhin die Redetexte auf Französisch, Deutsch oder Englisch erhalten, um die Übersetzungen auf dieser Basis vorzunehmen. Sein Ziel sei es, die Luxemburger Sprache auf eine „pragmatische Weise“ aufzuwerten, die keine zusätzlichen Kosten verursache, aber dennoch von Bedeutung sei.

Der Abgeordnete habe zudem geäußert, dass die Parlamentspräsidentin Roberta Metsola dieser Idee grundsätzlich offen gegenüberstehe, jedoch auf die Unterstützung des Luxemburger Premierministers Luc Frieden (CSV) warte. Laut Kartheiser habe der Premier auf entsprechende Anfragen der ADR bislang nicht reagiert.