Luxemburg-Stadt / „Kanner in the City“: Spiel und ganz viel Spaß in der Hauptstadt

Die größte Stadt des Landes gehört aktuell den Kindern, denn am Freitag fand dort der Auftakt von „Kanner in the City“ statt. Bei dem traditionellen Spielfest können junge Menschen im Alter von vier bis zwölf Jahren (und ihre Eltern) sich austoben und an verschiedenen Workshops teilnehmen. Unter dem Motto der diesjährigen Ausgabe „Traust du dich?“ werden unter anderem ein abwechslungsreicher Parcours, ein kleiner Klettergarten und vieles mehr geboten – das am Samstag auf der place d’Armes und gleich in der Nähe davon auf dem „Square Jan Palach“ sowie auf dem „Knuedler“.

Die kostenlose Veranstaltung beginnt am Samstag um 14.30 Uhr und geht bis 18.30 Uhr. Organisiert wird diese vom „Centre d’animation pédagogique et de loisirs“ (Capel) des hauptstädtischen „Service foyers scolaires“ als Teil der 1973 ins Leben gerufenen „Aktioun Bambësch“. Mehr Informationen zu dem Spielfest und zum Sommerprogramm in Luxemburg-Stadt gibt es im Internet auf summer.vdl.lu.