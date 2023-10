Die Umweltorganisationen wollen in Zukunft mehr Mitspracherecht

Die Umweltorganisationen „Biergerinitiativ Gemeng Suessem asbl“ (BIGS), „Mouvement écologique“ (Mouveco) sowie „natur&ëmwelt“ fordern weiterhin einen Aufschub des Baus der geplanten Umgehungsstraße zwischen Bascharage und Sanem.

Auch die vom Umweltministerium vorgelegte Alternative lehnen sie weiterhin ab, „da sie keine wesentliche Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Variante bringt und auch nicht den Bobësch rettet, wie fälschlicherweise behauptet wurde“, teilten sie mit und übten heftige Kritik am zuständigen Ministerium: „Wir verstehen jetzt besser, weshalb unsere Präsenz bei der Präsentation der neuen Pläne für die Gemeinderäte aus den Gemeinden Bascharage und Sanem durch das Mobilitätsministerium von der Regierung unerwünscht war.“ Die Umweltorganisationen fordern deshalb, in Zukunft stärker in die Planungen mit eingebunden zu werden.

Ein Vergleich der alten Pläne mit der neuen Variante zeigt, dass die zerstörte und versiegelte Waldfläche fast identisch ausfallen würde. Außerdem soll die neue Trasse mehr Eichen – eine europaweit geschützte Baumart – zerstören als die ursprüngliche.