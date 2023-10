HB Käerjeng gegen Red Boys: Es könnte das packende Duell dieser Saison werden. Die beiden Topfavoriten auf den Meistertitel in der AXA League 2023/24 treffen am Mittwoch (20.30 Uhr) erstmals im direkten Duell aufeinander.

Die Red Boys, als Titelfavorit Nummer eins in die Saison gestartet, haben bisher zwei Partien gegen Spitzenmannschaften bestritten. Gegen den HB Düdelingen wurden die Differdinger vor anderthalb Wochen in der ersten von beiden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die 29:32-Niederlage kam unerwartet. Nach einer starken ersten Halbzeit verlor die Mannschaft von Trainer Nikola Malesevic im zweiten Abschnitt komplett den Faden – Düdelingen holte einen Fünf-Tore-Rückstand auf, kämpfte aufopferungsvoll und setzte sich am Ende durch. Den Schock scheinen die Red Boys aber gut verdaut zu haben. Gegen Berchem zeigten sie fünf Tage später eine starke Reaktion und steuerten mit einem 32:28-Erfolg zurück in die Erfolgsspur. Nun wartet mit dem HB Käerjeng der nächste richtungsweisende Härtetest.

Esch und Berchem kämpfen um die ersten „big points“

Der Vizemeister seinerseits ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Nach einem knappen 22:21-Auftaktsieg gegen Esch setzte sich die Mannschaft von Zoran Radojevic deutlich gegen Rümelingen durch. Auch der HB Düdelingen wurde vor einer Woche mit 40:37 bezwungen. Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt der HBK aktuell als einzige noch ungeschlagene Mannschaft an der Tabellenspitze und könnte nun mit einem Sieg gegen die Red Boys auch ein erstes Ausrufezeichen im Titelkampf setzen – und sich ein kleines Polster an der Spitze erarbeiten.

Bevor es am Mittwoch allerdings zum Duell der Topfavoriten kommt, steht am Dienstag (20.30 Uhr) noch die Partie zwischen Berchem und Esch an. Beide Mannschaften haben bisher vier Punkte auf ihrem Konto – diese wurden allerdings alle gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte eingefahren. In ihrem bisher einzigen Spitzenduell mussten sich sowohl Berchem als auch Esch jeweils geschlagen geben: Der HBE mit 21:22 gegen Käerjeng, der HCB mit 28:32 gegen die Red Boys. Im direkten Duell wird es nun für beide Seiten um die ersten „big points“ der Saison gehen.