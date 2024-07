Esch / „Journée française“ zog Tausende Besucher zur Schnäppchenjagd an

Wie jedes Jahr ehrt Esch seine französischen Nachbarn durch den „Französischer Tag“, der traditionell von der Acaie (Vereinigung der Händler, Handwerker und Industriellen von Esch) organisiert wird und am Sonntag Tausende Besucher anlockte. Während in Frankreich der 14. Juli üblicherweise mit Militärparaden im ganzen Land begangen wird, lockt Esch traditionell mit seiner „Journée française“, ein bis über die Grenzen bekannter Straßenverkauf. Das Wetter ist, wenn auch eine wichtige, aber nicht die einzige Zutat für eine gelungene Braderie. Mehr als 300 weitere „Zutaten“, sprich teilnehmende Händler, trugen am Sonntag mit Preisnachlässen und Animationen, wie eine Hüpfburg für die Kleinsten, zum guten Gelingen bei. Vor den Baulücken und leerstehenden Läden hatten sogenannte freie Händler ihre Tische aufgebaut. Bei ihnen gab es vor allem Schuhe, Handtaschen und bunte Kleidung zum kleinen Preis.