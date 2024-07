L’essentiel-Journalist / Jean-François Servais ist mit 51 Jahren verstorben

„Mit großer Trauer haben die Mitarbeiter von L’essentiel und L’essentiel Radio vom Tod des Kollegen Jean-François Servais erfahren.“ Mit diesen Worten beginnt ein Artikel unserer Kollegen von L’essentiel am Sonntag. Jean-François Servais wurde 51 Jahre alt und war am Sonntag, 7. Juli, Opfer eines schweren Verkehrsunfalls geworden. Er verstarb am Samstag an den Folgen des Unfalls.

Servais sei ein erfahrener, talentierter und leidenschaftlicher Allrounder gewesen, der sich beim Schreiben ebenso zu Hause gefühlt habe wie hinter dem Mikrofon. „‚Jeff‘ war Ehemann, Vater und Großvater und auch in der Region Charleroi sehr beliebt. Dort hatte er als Sportjournalist für die Nouvelle Gazette und als offizieller Sprecher des Fußballvereins Sporting de Charleroi gearbeitet“, schreibt L’essentiel.

Das Tageblatt entbietet der trauernden Familie und unseren Kollegen von L’essentiel sein aufrichtiges Beileid.