Noch bis zum 23. August müssen Fans von Jahrmärkten sich gedulden, bis die Schobermesse wieder in Luxemburg auf dem Glacis stattfindet. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es aktuell schon auf der place de Paris im hauptstädtischen Bahnhofsviertel.

Eine Kirmes inmitten der Hauptstadt – die findet zurzeit im hauptstädtischen Bahnhofsviertel statt. Noch bis zum 2. Juli erhalten die Menschen auf der place de Paris bei der „Garer Kiermes“ einen kleinen Vorgeschmack auf die traditionelle Schobermesse im Hochsommer. Wie bei der großen Schwester auf dem Glacis gibt es auch auf der kleinen Kirmes Entenangelbuden, einen Lunapark und sogar mehrere Fahrgeschäfte.

Essensstände, Entenangeln und ein Lunapark: Auf der Mini-Kirmes wird all das geboten, was zu einem richtigen Jahrmarktsbesuch dazugehört Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Geöffnet ist in der Regel sonntags bis donnerstags zwischen 12 und 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr. Am Vorabend vom Nationalfeiertag geht die Kirmes ausnahmsweise sogar bis 1 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, für die Nutzung von Fahrgeschäften und Co. muss man allerdings zahlen. Mehr Informationen findet man unter vdl.lu. Die nächste Kirmes wird dann übrigens vom 7. bis zum 11. Juli in Bonneweg stattfinden.