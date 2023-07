Es dauerte lange, bis sich eine Fluchtgruppe bildete, die am Ende jedoch wie erwartet entscheidend war. Auf der zwölften Etappe der Tour de France setzte sich am Donnerstag der Spanier Ion Izaggire durch.

Ion Izagirre zog grinsend an seinen Ohrläppchen und riss dann freudestrahlend die Arme nach oben. Der spanische Ausreißer hat sich nach sieben Jahren Wartezeit mit seinem zweiten Etappensieg bei der Tour de France beschenkt. Der 34 Jahre alte Routinier triumphierte am Donnerstag auf der zwölften Etappe nach einem 30-km-Solo und bescherte seinem französischen Team Cofidis vor dem Nationalfeiertag den zweiten Erfolg bei der diesjährigen Schleife.

Izagirre hatte sich am letzten Anstieg aus einer Fluchtgruppe herausgelöst, keiner konnte dem Leichtgewicht folgen. Im Ziel hatte er 58 Sekunden Vorsprung auf Mathieu Burgaudeau und Matteo Jorgenson. Zuvor hatte er 2016 eine Etappe bei der Frankreich-Rundfahrt gewonnen.

Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) und Herausforderer Tadej Pogacar vom Team UAE Emirates rollten erneut zeitgleich ins Ziel. Der Däne liegt im Gesamtklassement weiter 17 Sekunden vor seinem Rivalen aus Slowenien. Das spannende Duell um das Gelbe Trikot dürfte aber auf der kommenden Etappe hinauf zum Grand Colombier wieder deutlich an Fahrt gewinnen.

Geniets mit bestem Tour-Ergebnis

Unmittelbar nach dem scharfen Start suchten zahlreiche Fahrer die Flucht nach vorn – jedoch ohne Erfolg, das Peloton schlug ein hohes Tempo an. Auch Lidl-Trek versuchte es ständig: Erst griff Mads Pedersen an, dann versuchten auch Jasper Stuyven und Alex Kirsch den Sprung nach vorne. Eine starke Ausreißergruppe bildete sich aber erst 88 km vor dem Ziel. Zuvor musste David de la Cruz (Astana Qazaqstan) nach einem schweren Sturz aufgeben, der Spanier wurde ins Krankenhaus gefahren.

Sein Landsmann Izagirre überraschte am Anstieg des Col de la Croix Rosier seine Konkurrenten. Kontinuierlich baute der Spanier seinen Vorsprung aus, die Verfolger konnten dem am Ende einer anstrengenden Etappe nichts mehr entgegensetzen. In der Gesamtwertung änderte sich derweil nichts, die Gruppe der Favoriten fuhr 4:14 Minuten nach Izagirre ins Ziel. Mit in der Gruppe des Gelben Trikots war auch Kevin Geniets, der die Etappe als 19. beendete und damit sein bestes Tour-Resultat einfuhr.

Auf der 13. Etappe wird voraussichtlich auch das Duell um Gelb wieder aufflammen. Nachdem Pogacar und Vingegaard zuletzt Kräfte sparten, geht es am französischen Nationalfeiertag zum erst zweiten Mal den epischen Grand Colombier hinauf. Bei der zuvor einzigen Ankunft auf dem bekanntesten Gipfel des Jura hatte vor drei Jahren übrigens Pogacar triumphiert.