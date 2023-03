Dimmi Si gehört seit Jahren zu der Luxemburger Gastronomie-Szene. Vier italienische Restaurants tragen im Großherzogtum mittlerweile diesen Namen – doch am Sonntag werden es nur noch drei sein. Das Lokal auf Belval schließt nämlich seine Türen. Die Restaurants in Mondorf, Mersch und Niederkorn bleiben – entgegen kursierender Gerüchte – weiterhin geöffnet. Das haben die jeweiligen Gasthäuser auch am Telefon auf Tageblatt-Nachfrage bestätigt.

Foto: Editpress