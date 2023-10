Die vom Iran unterstützte schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon erklärte ihrerseits am Sonntag, sie habe „eine große Anzahl von Artilleriegranaten und Lenkraketen“ auf israelische Stellungen an der Grenze abgefeuert. Die Schüsse seien „aus Solidarität“ mit dem Großangriff der Hamas abgefeuert worden, hieß es.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen mit Raketenangriffen vom Gazastreifen aus einen neuen Krieg gegen Israel gestartet. Die von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestufte Palästinensergruppe feuerte nach eigenen Angaben über 5000 Raketen bei ihrer „Operation Al-Aksa-Flut“ auf Israel ab. Gleichzeitig drangen ihre Kämpfer zu Fuß, mit Fahrzeugen, Booten und sogar mit motorisierten Gleitschirmfliegern auf israelisches Territorium vor. Die Angriffe wurden international scharf verurteilt.

Israel reagierte mit Vergeltungsangriffen auf den Gazastreifen. Berichten eines AFP-Journalisten zufolge flog die Armee in der Nacht Luftangriffe auf mehrere Gebäude im Gazastreifen, während von dort weiter Raketen abgefeuert wurden. Laut der israelischen Armee handelte es sich bei den Zielen um „Kommandozentralen“ der Hamas. Insgesamt wurden auf beiden Seiten nach vorläufigen Angaben binnen eines Tages mehr als 300 Menschen getötet und mehr als 2000 weitere verletzt.

I am shocked and appalled by the attacks launched on Israel 🇮🇱. I strongly condemn this assault by Hamas and stand in solidarity with the Israeli people. My thoughts are with all the victims. Terrorism and violence solve nothing.

— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) October 7, 2023