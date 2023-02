Wer dieser Tage an der Chamber in Luxemburg-Stadt vorbeigelaufen ist, dem dürfte Amir Labbaf aufgefallen sein. Der ehemalige politische Gefangene und Gegner des Regimes im Iran protestiert seit sieben Tagen und sechs Nächten zusammen mit anderen Aktivisten vor der Abgeordnetenkammer. Laut dem Komitee für die Verteidigung der Menschenrechte im Iran befindet er sich sogar seit drei Tagen im Hungerstreik und im Pflegestreik. Die Organisation kritisiert in einem Schreiben am Sonntag den respektlosen Umgang der Nationalpolitiker mit Labbaf und gibt an, die Regierung habe „einen ‘administrativen Grund’ gefunden, um uns die Mittel zum Heizen und für nächtliche Unterkünfte zu entziehen“.