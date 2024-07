Nahost-Konflikt / Internationale Medien fordern von Israel freien Zugang zum Gazastreifen

Die Außenminister der G7-Staaten haben die Legalisierung der Außenposten von fünf Siedlungen im Westjordanland durch Israel verurteilt. „Wir, die Außenminister der G7, schließen uns den Vereinten Nationen und der Europäischen Union an und verurteilen die Ankündigung des israelischen Finanzministers (Bezalel) Smotrich, fünf Außenposten im Westjordanland zu legalisieren“, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der Chefdiplomaten. Zudem wandten sich die Außenminister gegen die Entscheidung der israelischen Regierung, eine Fläche von mehr als 1.270 Hektar im Westjordanland zu „Staatsland“ Israels zu erklären. Dies sei die „weitreichendste“ Maßnahme dieser Art im Westjordanland seit den Oslo-Abkommen von 1993, hieß es weiter. Kritik übten die Chefdiplomaten auch an der Entscheidung Israels, „bestehende Siedlungen um 5.295 Wohneinheiten zu erweitern und drei neue Siedlungen einzurichten“. Die Siedlungspolitik Israels sei „unvereinbar mit dem Völkerrecht und im Widerspruch zur Suche nach Frieden“.

Die USA haben zusätzlich weitere Sanktionen gegen extremistische israelische Siedler im Westjordanland verhängt. Die Regierung in Washington beschloss unter anderem finanzielle Strafmaßnahmen gegen vier Außenposten jüdischer Siedlungen in dem Palästinensergebiet, wie Außenamtssprecher Matthew Miller am Donnerstag in Washington mitteilte. Außerdem setzte die US-Regierung Lehava, die als „größte gewalttätige extremistische Organisation in Israel“ beschrieben wird, auf ihre Schwarze Liste. Die Organisation hat demnach mehr als 10.000 Mitglieder. Insgesamt drei Einzelpersonen sowie fünf Organisationen wurden der Sanktionsliste hinzugefügt. „Wir ermutigen Israels Regierung deutlich, sofortige Schritte zu ergreifen, um diese Einzelpersonen und juristischen Einheiten zur Verantwortung zu ziehen“, erklärte Miller. Solange dies ausbleibe, werde die US-Regierung diesbezüglich weiterhin ihre „eigenen Maßnahmen“ ergreifen.