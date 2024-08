Sandweiler / Innenminister annulliert vorläufige Ernennung eines Gemeindebeamten

Innenminister Léon Gloden hat die vorläufige Ernennung eines Gemeindebeamten in Sandweiler annulliert. Dieser erfülle nicht die geforderten Studienbedingungen.

Der Gemeinderat in Sandweiler hat im Juli vorläufig einen Gemeindebeamten der Laufbahn A1 ernannt. Innenminister Léon Gloden (DP) hat diese Entscheidung nun annulliert. Der Grund: Der Bewerber verfüge nicht über die geforderten Ausbildungsvoraussetzungen. Das geht aus der Antwort Glodens auf eine Beschwerde von Jean-Paul Roeder und Anna Tieben (beide „déi gréng“) vom 24. Juli hervor.

Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium habe in der Ausschreibung der freien Stelle gefordert, dass die Bewerber einen „Masterabschluss in Architektur, Städtebau oder Raumplanung“ vorweisen. Der erfolgreiche Bewerber habe jedoch einen „Master of Science“.

„Laut Angaben des Bewerbers in seiner Bewerbung bezieht sich das Studium, das zu seinem Masterabschluss führt, auf die Bereiche ‚Umweltplanung und Ingenieurökologie’“, schreibt der Innenminister. Dies erfülle nicht die geforderten Studienbedingungen. Aus diesem Grund habe er beschlossen, die vorläufige Ernennung für nichtig zu erklären.