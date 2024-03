Die rezenten Aussagen von Marc Lies (CSV) auf Facebook schlagen weiterhin Wellen. Die sechs Vertreter der Oppositionsparteien im Hesperinger Gemeinderat – „déi gréng“, LSAP und Piraten – verlangen Erklärungen vom Bürgermeister.

In einem Facebook-Post Anfang dieses Monats hatte der Hesperinger Bürgermeister die Schuld für den Diebstahl und die Enthauptung von Hühnern Flüchtlingen in die Schuhe geschoben. In einem gemeinsamen Brief verurteilen die Hesperinger Oppositionsparteien „déi gréng“, LSAP und Piraten den „hetzerischen Ton“ von Lies’ Aussagen, sowohl die implizite Benennung von Flüchtlingen als Diebe als auch die Anschuldigung, linke Parteien und die Presse seien für eine angebliche Deregulierung der Gesellschaft verantwortlich. Solche Beschimpfungen seien inakzeptabel und untergrüben die Fundamente unserer Demokratie.

Da ein Bürgermeister große Verantwortung in Sachen öffentlicher Sicherheit und des sozialen Zusammenhalts trage und von ihm auch ein exemplarisches Benehmen erwartet werde, wollen die drei Parteien mehrere Fragen beantwortet haben: Wie gedenke Marc Lies, den von seinen Aussagen verursachten Schaden wiedergutzumachen? Wie wolle er garantieren, dass die Unschuldsvermutung während seines Mandats für jeden in der Gemeinde garantiert sei? Welche konkreten Maßnahmen werde er ergreifen, um Respekt, Toleranz und Inklusion in der Gesellschaft zu fördern, anstatt schädliche Spaltungen zu provozieren?

Darüber hinaus verlangen die Vertreter der drei Parteien, dass jede Schöffin und jeder Schöffe einzeln Stellung zu der erwähnten Aussage auf Facebook nimmt. (c.mol.)