80 Jahre Befreiung / In Petingen fiel der erste US-Soldat auf Luxemburger Boden

In Petingen wurde schon am Montag an die Befreiung vor 80 Jahren erinnert. Die Südgemeinde war am 9. September 1944 nämlich die erste Stadt des Landes, die vom Nazijoch befreit wurde. Es war auch in Petingen, wo am selben Tag der erste amerikanische Soldat sein Leben auf Luxemburger Territorium verlor. Zahlreiche Gäste hatten sich am Montag zur Zeremonie rund um das Denkmal des gefallenen Hyman Josefson eingefunden. Mit dabei war auch die 100-jährige Marie Ginter-Bonichaux. Die am 17. April 1924 in Niederkorn geborene Frau wurde im November 1943 für den Reichsarbeitsdienst und den Kriegshilfsdienst zwangsrekrutiert. Ein Umzug historischer Militärfahrzeuge gehörte am Montag mit zum Programm.

Die 100-jährige Marie Ginter-Bonichaux im Militärjeep Fast wie damals, als Petingen als erste Stadt des Landes durch die Amerikaner befreit wurde