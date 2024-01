24.5. Tina Turner (83): Die US-Sängerin wurde in den 1960er/70er-Jahren im Duo mit ihrem damaligen Ehemann Ike Turner mit Hits wie „River Deep – Mountain High“ und „Nutbush City Limits“ weltbekannt. 1976 ließ sie sich von ihrem gewalttätigen Mann scheiden. Mit ihrer immensen Stimme, gewagten Kostümen und überschäumender Energie gelang ihr danach eine Solo-Karriere als „Queen of Rock ’n’ Roll“ mit Hits wie „What’s Love Got To Do With It?“, „We Don’t Need Another Hero“ und „Be Tender With Me Baby“. Die zwölffache Grammy-Preisträgerin lebte die letzten Jahrzehnte abgeschieden in der Schweiz.