Immer mehr Akademiker auf der Suche nach Arbeit schreiben sich beim Arbeitsamt ADEM ein. Innerhalb des vergangenen Jahres ist ihre Zahl um 15 Prozent gestiegen. Bei den hochqualifizierten Frauen liegt der Zuwachs sogar bei 20 Prozent. Die Gründe für diesen rasanten Anstieg sind unklar. Laut ADEM könnte es damit zusammenhängen, dass der Anteil der Einwohner mit Uni-Abschlüssen an der Gesamtbevölkerung in den vergangenen Jahren insgesamt gestiegen ist.

Keine Arbeit trotz hohem Bildungsabschluss

Die Zahl der Arbeitssuchenden, die am 31. Juli 2019 bei der „Agence pour le développement de l’emploi“ (ADEM) eingeschrieben waren, sei gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent gestiegen, teilte die Arbeitsagentur am Dienstag mit. Eigentlich eine eher unspektakuläre Meldung. Der Anstieg ist nicht besonders hoch, die Konjunktur ist weiter gut, die saisonal bereinigte Arbeitslosenquote hat sich bei 5,5 Prozent eingependelt und die Angst vor einer Rezession, die bisweilen im Exportland Deutschland herrscht, hat Luxemburg noch nicht erreicht.

Bei näherer Betrachtung der Zahlen fällt jedoch auf, dass in der Kategorie der Einwohner Luxemburgs mit hohem Bildungsabschluss die Zahl der Arbeitssuchenden innerhalb eines Jahres rasant gestiegen ist. Waren am 31. Juli 2018 noch 2.977 in Luxemburg lebende Akademiker auf der Suche nach einer Anstellung bei der ADEM eingeschrieben, waren es vor drei Wochen 3.422. Das ist ein Zuwachs von rund 15 Prozent.

Noch höher fällt der Anstieg bei den hochqualifizierten Frauen aus. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der bei der ADEM registrierten Arbeitssuchenden in dieser Gruppe um rund 20 Prozent von 1.579 auf 1.894 gestiegen.

Experten offenbar ratlos

Ebenfalls überdurchschnittlich, wenn auch weniger signifikant, ist der Anstieg bei Frauen mit Sekundarschulausbildung. In dieser Kategorie liegt der Zuwachs gegenüber dem 31. Juli 2018 bei immerhin noch 9 Prozent. Sowohl bei den Akademikerinnen als auch bei den Frauen mit Sekundarschulabschluss sind vor allem über 30-Jährige betroffen. In der Gruppe unter 30 Jahren ist der Anstieg nur gering.

Allgemein ist der Anteil der Hochqualifizierten an der Gesamtzahl der Luxemburger Einwohner, die bei der ADEM eingeschrieben sind, mit rund 22 Prozent noch recht gering. Doch bei den Einwohnern mit niedrigem Bildungsabschluss, die rund die Hälfte aller Arbeitssuchenden ausmachen, ist ein positiver Trend zu beobachten. Bei den niedrig qualifizierten Frauen ist die Zahl der Arbeitssuchenden um 1,4 Prozent, bei den niedrig qualifizierten Männern sogar um 7,1 Prozent gegenüber Juli 2018 zurückgegangen.

Der hohe Anstieg der arbeitssuchenden Akademiker und insbesondere Akademikerinnen lässt die Experten offenbar ratlos. Das Statec habe nicht wirklich eine Erklärung dafür, meinte ein Mitarbeiter am Mittwoch auf Nachfrage.

Bei der ADEM führt man diesen Anstieg auf einen allgemeinen Zuwachs höherer Bildungsabschlüsse in der Gesellschaft zurück. Der Anteil der Bürger mit Universitätsabschlüssen an der Gesamtbevölkerung sei in den vergangenen Jahren insgesamt gestiegen, erklärte Jean Ries, Chefstatistiker der Arbeitsagentur. Zwischen den Schuljahren 2009/2010 und 2017/2018 ist die Zahl der in Luxemburg ansässigen Studenten, die einen Antrag auf finanzielle Unterstützung beim Hochschulministerium eingereicht haben, von 8.887 auf 18.853 gestiegen.

Allgemeiner Zuwachs

Laut Eurostat hatten im Jahr 2016 52,7% der Männer und 56,5% der Frauen im Alter von 30 bis 34 Jahren einen tertiären Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen. Einen Vergleichswert zu 2002 kann Luxemburg, anders als die meisten anderen EU-Staaten, in der Eurostat-Studie jedoch nicht liefern.

Gleichzeitig ist die Zahl der bei der ADEM eingeschriebenen Akademiker innerhalb von nur vier Jahren um fast ein Drittel (30,5%) gestiegen. Seit 2010 hat sich ihr Anteil sogar fast verdoppelt. Alleine bei den Akademikerinnen ist gegenüber 2015 ein Zuwachs von fast 39 Prozent festzustellen. Doch so hoch wie innerhalb der vergangenen zwölf Monate war der proportionale Anstieg noch nie.

Eine weitere Ursache könnte die Reform des garantierten Mindesteinkommens sein, mutmaßt Jean Ries. Die Einführung des „Revenu d’inclusion sociale“ (Revis) am 1. Januar dieses Jahres habe dazu geführt, dass Menschen sich bei der ADEM einschreiben, die vorher nicht die Möglichkeit dazu hatten.

Beim nationalen statistischen Amt Statec bezweifelt man hingegen, dass das Revis eine Auswirkung auf die Zahl der arbeitssuchenden Akademiker habe. Eher würden niedrig qualifizierte Arbeitnehmer von der Reform dieser sozialen Maßnahme profitieren.