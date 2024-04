In diesen Berufen werden Fachkräfte am dringendsten gesucht

Die Zahl der dringend gesuchten Berufe ist auf 24 gesunken. Das teilte die ADEM am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Im Vorjahr umfasste die Liste noch 30 Berufe. Für diese Berufe gibt es laut der Behörde nur sehr wenige oder sogar gar keine Bewerber.

Die betroffenen Arbeitsfelder befinden sich hauptsächlich in den Bereichen Finanzen, IT, Ingenieurwesen, Pflege und Sozialwesen. Für Tätigkeiten in Unternehmen wie der Buchhaltung und im Personalwesen werden ebenfalls dringend Mitarbeiter gesucht. Aber auch im Handwerk sind Berufe betroffen: Dachdecker sowie Elektromechaniker und Techniker in der Industrie stehen auf der Liste.

In die Berechnungen fließen folgende Aspekte ein: die gemeldeten offenen Stellen, die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden für den gleichen Beruf und die Zahl der gemeldeten Stellen, für die kein passender Bewerber gefunden werden konnte. Arbeitgeber, die in diesen Bereichen Personal suchen, profitieren von einem „beschleunigten Verfahren für die Einstellung von Drittstaatsangehörigen“, teilt die ADEM mit.

Damit die Liste der Berufe mit hohem Fachkräftemangel so präzise wie möglich ist, sei es wichtig, dass Arbeitgeber alle offenen Stellen sofort an die Arbeitsagentur melden. Die ganze Liste mit dringend gesuchten Berufen befindet sich auf der Internetseite der ADEM.