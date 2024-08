Luxemburg / In der Nacht auf Sonntag: Polizei meldet mehrere Schlägereien in Bussen

Wegen Ruhestörungen und Streit im Ettelbrücker Bahnhofsviertel musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit mehreren Einsatzwagen ausrücken. Denn: Trotz Präsenz der Autoritäten kam es immer wieder zu verbalen und handgreiflichen Auseinandersetzungen. „Jedes Mal, wenn die Polizisten eine streitende Gruppierung trennten, fing einige Meter entfernt eine neue Gruppe an, sich zu streiten“, schreibt die Polizei. Fünf Polizeistreifen waren notwendig, um die Situation zu beruhigen.

Ein betrunkener Mann entschied am Samstagabend in Echternach, auf seinem Weg zum e-Lake über ein Absperrgitter zu klettern, heißt es weiter im Bulletin. Das Sicherheitspersonal schritt ein, musste aufgrund des aggressiven Verhaltens des Mannes jedoch die Polizei einschalten. Diese brachte ihn prompt in einer Ausnüchterungszelle unter.

Auch in den Luxemburger Bussen war laut den Behörden einiges los. Kurz vor 4.00 Uhr wurden fast zeitgleich Streitigkeiten zwischen Busfahrgästen an zwei verschiedenen Orten gemeldet. In Scheidgen kam es zu einer Schlägerei zwischen vier Personen, bei der unter anderem der Busfahrer sowie ein Fahrgast leicht verletzt worden. Dem Fahrer wurde zudem das Mobiltelefon gestohlen. Die Polizei konnte kurze Zeit später einen Tatverdächtigen ermitteln. Zur gleichen Zeit geritten mehrere Fahrgäste eines Busses in Huncheringen aneinander. Zwei Personen wurden verletzt und kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus. In beiden Fällen wurden laut Polizei Untersuchungen eingeleitet, beziehungsweise Klagen entgegengenommen.