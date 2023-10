Doppelte Wahl: In Befort und Berdorf wird am Sonntag auch noch ein neuer Gemeinderat bestimmt

In Befort wird am Sonntag ein neuer Gemeinderat gewählt. Die Wahl vom 11. Juni hatten Richter als ungültig erklärt.

In den Gemeinden Befort und in Berdorf müssen die Bewohner neben den Landeswahlen am Sonntag auch noch über den zukünftigen Gemeinderat abstimmen. Nach dem Tod von Ratsmitglied Carlo Benter kurz vor den Gemeindewahlen konnte in Berdorf nicht wie geplant am 11. Juni gewählt werden. Am Sonntag finden dort deswegen nicht nur die Chamber-Wahlen, sondern auch die verlegten Kommunalwahlen statt. Da sich niemand auf den freien Kandidatenposten von Benter gemeldet hat, stehen am Sonntag 15 Personen für den Gemeinderat zur Auswahl. Das sind neben Joe Nilles noch Guy Adehm, Raymond François, Amanda „Mandy“ Herrmann-Wetz, Sam Kretz, Anne Muller, Mike Muller, Schöffe Daniel Scharff, Simone Schmitt, Raoul Scholtes, Jean Schoos, Bernard Speller, Ben Streff, Daniel Wanderscheid und Marc Wintersdorf. Die aktuelle Schöffin Susy Seyler-Grommes tritt indes nicht mehr an.

Logo Gemeindewahlen 2023 .

Auch in der Nachbargemeinde Befort wird am Sonntag ein neuer Gemeinderat gewählt. Die Richter des Verwaltungsgerichtes hatten einer Klage stattgegeben und die Wahl vom 11. Juni für ungültig erklärt. Der Grund waren Unregelmäßigkeiten bei einem Kandidaten. Um bei den Kommunalwahlen antreten zu dürfen, muss der Kandidat seit mindestens sechs Monaten in der Gemeinde wohnen, in der er auf der Liste steht. Das war bei einem Kandidaten in Befort allerdings nicht der Fall.

Für „Är Lett“ treten an: Marie-Ange Marson, Monique Kuijpers, Christine Pleimelding, François Hauschild, Jean-Luc Nosbusch, Romain Thielen, Emile Wies, Christian Cruchten, Camille Hoffmann, Nene Andrea Sanguessuga und Nancy Courtois.

Bruno Domingues, Annemie Loor, Thomas Fellerich, Joé Wallendorf, Lynn Mossong, Jenny Evers, Anne Kohl-Kortum, Sandra Simon, Cindy Dichter, Denis Medeovic und Simone Scheit sind die Kandidaten der „Biergerlëscht Beaufort/Dillingen/Grundhof“. (AH)