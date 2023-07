Immer mehr Kinder und Jugendliche in Luxemburg sind fettleibig. Das Risiko, an Adipositas zu erkranken, setzt sich mit dem steigenden Alter fort.

Luxemburgs Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hat in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage des LSAP-Abgeordneten Dan Biancalana über die Zahl an Fällen von Fettleibigkeit in Luxemburg informiert. Dabei legte sie den Fokus hauptsächlich auf Schüler der Grundschule und der Sekundarstufe. In der Grundschule sei im Schuljahr 2021/2022 bei 4,77 Prozent von 32.576 Schülern im Alter von vier bis zwölf Jahren Adipositas festgestellt worden. Bei der schulärztlichen Untersuchung im Jahr 2018/2019 seien es 4,62 Prozent bei 27.855 Kindern gewesen.

Beim Beobachten der Zahlen, die von der Gesundheitsdirektion veröffentlicht wurden, fällt auf, dass das Risiko, fettleibig zu werden, steigt, je älter die Kinder werden. Demnach galten nach der schulärztlichen Untersuchung im Schuljahr 2021/2022 in der Sekundarstufe zwölf Prozent von 11.701 Schülern als fettleibig. Im Vergleich zum Schuljahr 2019/2020 habe diese Rate bei 7,48 Prozent gelegen.

Der Trend setzt sich zudem mit dem steigenden Alter fort. Die Zahlen für erwachsene Personen, die in Luxemburg fettleibig sind, sind auf Daten zurückzuführen, die in der europäischen Gesundheitsbefragung – European Health Interview Survey (EHIS) – erhoben wurden. Zwischen 2014 und 2019 stieg laut der Untersuchung der Anteil an adipösen Erwachsenen in Luxemburg von 15,6 auf 16,5 Prozent. Es gab zudem in Luxemburg im Jahr 2019 mehr fettleibige Männer (18,4 Prozent) als Frauen (14,6 Prozent). Daten über 2019 hinaus sind nicht verfügbar. Das nächste EHIS wird im Jahr 2025 durchgeführt. (DJ)