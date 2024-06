Zeugenaufruf / Im Wald „am Schack“ wurde bereits zum zweiten Mal Feuer gelegt – Gemeinde Käerjeng geht von Brandstiftung aus 

Die Gemeinde Käerjeng hat am Mittwochmittag einen Zeugenaufruf wegen Brandstiftung auf Facebook veröffentlicht. Ein Chalet, in dem seit mehreren Jahren Kinderaktivitäten im Wald organisiert werden, sei „mutwillig“ zerstört worden. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass an dieser Stelle Feuer gelegt wurde, wie die Gemeinde mitteilt. Bereits am 7. Juni gegen 17.30 Uhr brannte es hier, nun am 25. Juni zwischen 14.15 und 14.30 Uhr erneut.

Das Chalet befindet sich im Wald „am Schack“ zwischen Hautcharage und Küntzig. Die Gemeinde bittet, jegliche Hinweise per E-Mail an info@kaerjeng.lu oder unter der Telefonnummer 50 05 52-320 zu melden.