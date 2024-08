Luxemburg / Im „Club der Hundertjährigen“: Magdolna Hansen-Gyenis feiert ein besonderes Jubiläum

Ganze 100 Jahre feierte Magdolna Hansen-Gyenis am vergangenen Montag. Das teilt das Pflegeheim Elysis in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Damit ist sie neben Liliane Hulsemann und Marie-Charlotte Hanck-Hary die dritte Elysis-Bewohnerin, die in den „Club der Hundertjährigen“ eintritt. Davon habe es in Luxemburg im Jahr 2021 bei einer Bevölkerung von 644.000 Einwohnern insgesamt 91 gegeben.

Geboren wurde Frau Hansen-Gyenis laut Elysis am 24. August 1924 in Ungarn. Sie lebte in ihrem Heimatland, bis sie für ihr Studium in die Schweiz zog, wo sie den Mann kennenlernte, den sie später heiraten sollte. Der Weg des Paares führte anschließend nach Luxemburg, denn dort leiteten die beiden ein Hotel in Vianden. Als leidenschaftliche Musikerin sei Frau Hansen-Gyenis begeistert von den Konzerten und Pianobar-Sitzungen, die im Pflegeheim stattfinden.

Eine Medaille zum Jubiläum

Familienminister Max Hahn, die Bürgermeisterin der Hauptstadt Lydie Polfer, die „Chargée de Direction“ von Elysis Luxembourg-Kirchberg Corinne Fornacciari, der Verantwortliche für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Nikolas Lenoir, die Verantwortliche für die Pflege Sophie Bernard und der Abteilungsleiter Slimane Bourahla umgaben sie anlässlich dieses bemerkenswerten Jubiläums „mit Wohlwollen und Stolz.“

„Im Namen des Großherzogs überreichte der Familienminister Frau Hansen-Gyenis die Vermeil-Medaille des Verdienstordens des Großherzogtums Luxemburg“, schreibt Elysis.