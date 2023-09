Allmählich wird es abends wieder früher dunkel und auch die Temperaturen sinken. Damit einhergehend steigt das Risiko, an akuten Atemwegsinfektionen zu erkranken. Das Gesundheitsministerium erinnert an davor schützende Impfungen und nennt den idealen Zeitpunkt, um sich impfen zu lassen.

Der Sommer verabschiedet sich so langsam und der Herbst steht in den Startlöchern. Mit den kälteren Jahreszeiten steigt das Risiko, an Atemwegsinfektionen zu erkranken. Besonders für gefährdete Personen können diese Infektionen gefährlich werden. In diesem Zusammenhang erinnert das Gesundheitsministerium in einem Presseschreiben am Mittwoch an verschiedene Impfungen, die vor akuten Infektionen der Atemwege schützen. Erwachsene Personen können sich vor drei Arten von Infektionen schützen: der Grippe – Influenzavirus –, dem Coronavirus und der Lungenentzündung mit Pneumokokken.

Der beste Zeitpunkt, sich impfen zu lassen, sei laut Gesundheitsministerium Anfang bis Mitte Oktober. Da die Schutzdauer der Impfstoffe jedoch zeitlich begrenzt ist, rät das Ministerium, den Impfschutz bis zum Ende des Winters aufrechtzuerhalten, da Infektionswellen in dieser Zeit häufig vorkommen.

Wann und wo die Impfungen erhältlich sind

Die Grippeimpfung ist in Apotheken erhältlich und für Personen ab 65 Jahren und gefährdete Personengruppen mit einer ärztlichen Verschreibung kostenlos. Die Impfstoffe werden im September in die Apotheken ausgeliefert und in Arztpraxen durchgeführt.

Empfehlungen für Personen, die ihre Corona-Impfung auffrischen sollten, wird der Oberste Rat für Infektionskrankheiten erst Ende September herausgeben. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Luxemburg die Lieferungen der Impfstoffe (Comirnaty®) erhalten haben, die an die jüngsten Versionen des Virus angepasst sind. Die Zahl der Covid-19-Infektionen ist zwar über die Sommermonate angestiegen, sei jedoch „noch recht gering“, heißt es im Presseschreiben des Ministeriums. So zirkulieren einige neue Omicron-Untervarianten, die in der Regel zu wenig symptomatischen Formen führen. Die Impfung gegen Covid-19 ist für jeden kostenlos und kann in Apotheken oder Arztpraxen erfolgen.

Die Pneumokokken-Impfung wird für Erwachsene ab 65 Jahren und für Personen mit besonderem Risiko empfohlen. Für diese Personen ist die Impfung kostenlos. Wie die „Santé“ schreibt, reicht in der Regel eine Dosis des Impfstoffs (Apexxnar®) aus, ohne dass in den Folgejahren Auffrischimpfungen erforderlich seien. Es gebe jedoch Ausnahmen, die in den einzelnen Fällen mit dem behandelnden Arzt besprochen werden müssten. Die Impfung gegen Pneumokokken ist ab sofort verfügbar und wird in der Arztpraxis durchgeführt.