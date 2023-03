Laurent Jans ist in dieser Saison einer der Eckpfeiler von Waldhof Mannheim und reiste mit jeder Menge Spielpraxis im Gepäck zur Nationalmannschaft.

Die Reise war länger als gedacht. Drückt das auf die Moral?*

Laurent Jans: Auf die Moral nicht unbedingt. Irgendwann gewöhnt man sich daran, dass eine Reise mal länger dauern kann und konzentriert sich nicht mehr darauf, wenn mal etwas mit dem Gepäck schiefläuft. Die Reisen mit der Nationalmannschaft sind insgesamt besser geworden, und wir haben ja noch einige Stunden, um uns zu erholen vor dem Spiel.

Sie haben in dieser Saison bei Waldhof Mannheim so viel Spielpraxis gesammelt wie schon lange nicht mehr. Wie fühlen Sie sich?

Jeder will so viel wie möglich spielen und es tut mir auch gut, mehr Spiele in den Beinen zu haben. Physisch fühle ich mich so gut wie schon lange nicht mehr.

In der dritten Bundesliga spielen Sie mit Waldhof mit um den Aufstieg. Wie fühlt es sich an, mal wieder für ein Team aufzulaufen, das nicht gegen den Abstieg spielt?

Diese Situation hatte ich damals auch schon beim FC Metz. Es ist zwar nicht optimal für mich gelaufen, aber wir sind aufgestiegen. Es tut immer gut, wenn man Erfolg im Klub hat. Wenn es aber mal nicht so gut gelaufen ist, war ich keiner, der die Probleme mit in die Nationalmannschaft gebracht hat. Im Gegenteil: Ich habe versucht, sie während der Länderspiele zu vergessen und danach mit mehr Selbstvertrauen und Motivation in den Verein zurückzukehren.

Wie viele Punkte will die Nationalmannschaft in der anstehenden EM-Qualifikation holen?

Wir haben uns kein genaues Ziel gesetzt. Das Erste, was zählt, sind die Leistungen. Ich kann mich noch sehr gut an unser letztes Spiel in der Slowakei erinnern. Das war eines der härtesten Länderspiele meiner Karriere. Morgen (Donnerstag) werden wir sehen, auf welchem Level wir uns derzeit befinden und was dabei herauskommt. Danach werden wir ein Spiel nach dem anderen nehmen.

* Die Fragen wurden von unterschiedlichen Journalisten bei der offiziellen Pressekonferenz in Trnava gestellt.