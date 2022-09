Mehr als 300 Patienten sind in den letzten Jahren einem Zahnarzt in Marseille auf den Leim gegangen. Wohl aus Profitgier hat der Horror-Mediziner unzählige Eingriffe vorgenommen, die nicht nötig gewesen wären. Mit einem Monatseinkommen von 80.000 Euro arbeitete er sich so zum bestbezahlten Zahnarzt Frankreichs empor. Nun drohen dem mutmaßlichen Scharlatan zehn Jahre Haft.