Auktion / Historische Dokumente und Briefmarken aus Luxemburg werden in Stuttgart versteigert

Am 29. Juni 2024 wird beim Württembergischen Aktionshaus in Stuttgart die luxemburgische Briefmarkensammlung „Raymond“ versteigert. Die Auktion soll mit dem Namen an den bekannten Luxemburger Philatelisten Raymond Goebel erinnern, da etliche Lose aus seiner Sammlung stammen. Die Sammlung umfasst viele historische Dokumente und Briefmarken aus der Zeit von 1539 bis 1908, also von der ersten spanischen Periode Luxemburgs bis zur Zeit von Großherzog Adolphe.

Die Bedeutung der Sammlung ist auch dadurch zu erahnen, dass etwa ein Spitzenstück der Sammlung, das in einer späteren Auktion angeboten wird, noch bis zum 23. Juni im Museum Dräi Eechelen ausgestellt ist. Hierbei handelt es sich um die Ernennungsurkunde von Adam Sigmund von Thüngen zum Festungskommandanten von 1734, die von Charles VI. unterzeichnet wurde.