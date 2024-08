Fünf Jahre Tornado / Hilfsbereitschaft folgte auf Zerstörung

Fanny Ludig wohnt in einem der Häuser in der rue Neuve, bei denen der Tornado das gesamte Dach abgedeckt hatte. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt im Badezimmer, durch ein Fenster mit Glasbausteinen sah sie, wie eine Thuja in ihrem Garten immer schneller hin und her wippte; eine Rolllade wurde immer stärker gegen das Fenster gedrückt. Sie sah wohl, dass es ein sehr heftiger Sturm war, doch wie stark er tatsächlich war, sollte sie erst später begreifen.

„Ich erinnere mich, dass es auf einmal sehr hell im Zimmer war. Ich schaute hoch und sah den Himmel. Ich war wie versteinert, aber realisierte zu dem Moment noch gar nicht, dass das Dach nicht mehr da war.“ Als sich der Sturm gelegt hatte, ging sie in den Garten, der allerdings komplett verwüstet war. „Garten konnte man das nicht mehr nennen.“

Erst als ihr Nachbar zu ihr kam – der Zaun zwischen beiden Grundstücken war ebenfalls weg – und ihr sagte, dass das Dach ihres Hauses weg sei, habe sie begriffen, was da gerade passiert sei. „Doch das war mir in dem Moment egal, ebenso wie der Umstand, dass mein noch nagelneues Auto total zerstört war. Meine einzige Sorge galt in dem Moment meiner Katze. Ich musste sie über eine Stunde lang suchen, sie hatte sich in einem Zimmer in einer Kiste versteckt.“

Die Rettungsdienste seien nicht sofort bei ihr gewesen, auf die provisorische Dachbedeckung musste sie ein paar Stunden warten. „Die war eigentlich nur für einen bis drei Monate gedacht, am Ende blieb sie ein Jahr.“

Fanny rief ihre Eltern an. Ihr Vater habe erst gar nicht glauben wollen, was er hörte: Es gebe doch keine Tornados in Luxemburg. Ihre Eltern hätten einige Mühe gehabt, zu ihr zu gelangen, da etliche Straßen wegen Trümmerteilen nicht passierbar waren.

Ein Jahr hat Fanny bei ihren Eltern und Freunden gelebt, danach noch ein Jahr in einem Studio der Gemeinde. Rund zwei Jahre habe es gedauert, bis sie in ihr Haus zurückkonnte. Durch das fehlende Dach habe das Regenwasser große Schäden angerichtet; so habe es lange keine funktionsfähige Heizung im Haus gegeben. Auch wenn die Arbeiten lange dauerten, die Hilfe der Gemeinde sei sehr gut und die Entschädigungen aus dem damals eingerichteten Hilfsfonds seien ausreichend gewesen.